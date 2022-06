今年秋に正式版がリリース予定のiOS16ですが、iPhone7/7 Plusをサポートしていないことにショックを受けているユーザーが続出しており、Appleに非難が集まっているようです。

iPhone6s/6s Plus/SE(第1世代)は昨年9月に6回目の主要OSアップデートを受け、iOSサポート期間の長さに注目が集まっていました。古いデバイスでも最新OSが問題なく動作することを示すため、iPhone6s PlusでiOS15がサクサク動いている様子を映した動画も公開されていました。



日本時間6月7日未明に開催されたAppleの世界開発者会議(WWDC 22)で、今年秋に正式版がリリースされるiOS16が発表されましたが、iPhone7/7 Plusがサポート対象デバイスに入っていないことに一部のユーザーは憤りを感じているようです。



2016年9月に発売されたiPhone7/7 Plusも、iPhone6s/6s Plusと同じように6回目の主要OSアップデートを受けるのが半ば当然と思われていたようですが、アップデート5回でサポート終了となり、iOSサポート長期化の流れに終止符が打たれることになりました。

あるユーザーは、「AppleがiOS16でiPhone6とiPhone7のユーザーにアップグレードを強要しているのは、とても好感が持てますね。アグレッシブなマーケティングの最高峰です」と皮肉を込めてコメントしています。



I love how Apple is forcing iPhone 6 and iPhone 7 users to upgrade with this iOS 16. Aggressive marketing at its best.#WWDC22 pic.twitter.com/1sZu41kMy6

