日向坂46、初の東京ドーム公演がDVD＆ブルーレイ化

日向坂46のDVD&ブルーレイ「日向坂46『3周年記念MEMORIAL LIVE 〜3回目のひな誕祭〜』in Tokyo Dome」が7月20日に発売されることが決定した。

本作は今年3月30日、31日の2日間にわたり、合計約10万人を動員したグループ初の東京ドーム公演を収録したもの。

2日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 3回目のひな誕祭 in Tokyo Dome」を収録した完全生産限定盤『3周年記念MEMORIAL LIVE 〜3回目のひな誕祭〜 -DAY1 & DAY2-』と、各日それぞれの公演を収めたパッケージ『3周年記念MEMORIAL LIVE 〜3回目のひな誕祭〜 in Tokyo Dome -DAY1-』『3周年記念MEMORIAL LIVE 〜3回目のひな誕祭〜 in Tokyo Dome -DAY2-』がそれぞれDVDとブルーレイで発売となる。

