株式会社カプコンは6月8日、カプコンの最新情報を発表する「カプコンショーケース」に関して、『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新プロモーション映像を公開すると発表した。

「カプコンショーケース」は6月14(火)午前7時より配信し、放送時間は35分間となる。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は、2021年にNintendo Switch向けに発売し、2022年よりWindowsのPC(Steam)向けにも展開を開始した『モンスターハンターライズ』の拡張コンテンツだ。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』には新たな物語やクエストランクの「マスターランク」や、新規のフィールド、モンスター、アクションが追加されるという。

番組では最新映像とともに、同作の追加モンスターに関する情報をはじめとする最新情報も公開され、本作以外の発表タイトルも順次公開される。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は2022年夏に発売予定で、対応プラットフォームはNintendo Switch、Steamとなる。

(画像はカプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンショーケース」にて、6月30日(木)発売予定『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報を公開! |株式会社カプコンのプレスリリースより)

プレスリリースの全文は以下のとおり。

6月30日(木)発売予定『モンスターハンターライズ:サンブレイク』の最新情報を公開!

日本時間6月14日(火)午前7時から世界同時配信! お見逃しなく!

最新のプロモーション映像の公開をはじめ、追加モンスターに関する情報など「サンブレイク」の最新ゲーム情報を公開。「カプコンショーケース」での『モンスターハンターライズ:サンブレイク』新情報にご期待ください。

カプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンショーケース」

世界同時配信のデジタルイベントで“もっと詳しく“、”もっと早く“、”もっと身近に”カプコンの最新情報をお届け。

