¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¼ç±é¡¡Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡ÙSeason2¡¢µÈËÜ¼ÂÍ«¡¢Ê¿»³¹À¹Ô¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡Á²Ê³ØÈÈºáÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡ÙSeason2¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÈËÜ¼ÂÍ«¡¢Ê¿»³¹À¹Ô¡¢ÃÓÆâËüºî¡¢µÝºïÃÒµ×¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡ÙÂè7ÏÃ¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦¤Î°äÂÎ¤ò¤á¤°¤êÆñÂê¤ËÄ¾ÌÌ
¡¡ËÜºî¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ßHulu¤Î¶¦Æ±À½ºî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢4·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¤Ë¤ÆSeason1¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤·¡¢Á´10ÏÃ¤Ç´°·ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎSeason2¡¢Á´6ÏÃ¤¬Hulu¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤òÁÏÀß¤·¤¿·Ù»¡´±Î½¡¦¾®ÈæÎà´¬Í´°ì¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÅ·ºÍ²Ê³Ø¼Ô¡¦ºÇ¾å¡Ê´ß°æ¤æ¤¤Î¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¡¦Ä¹Ã«ÉôÊÙ¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤È¤È¤â¤ËºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÃ´Åö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡ÈÉÔ»×µÄ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²Ê³ØÁÜºº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿²Ê³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ëHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡Á²Ê³ØÈÈºáÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡ÙSeason2 ¤Ç²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥²¥Î¥àÊÔ½¸¡×¡Ö¥¯¥í¡¼¥ó¡×¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¤Î²Ê³Ø¡×¡Ö¿ÍÂÎÅà·ëÊÝÂ¸¡×¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤»ö·ï¡É¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¶ËÈëÎ¢¤Ë»å¤ò°ú¤¯Â¿¹ñÀÒ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×¡ß¹ñ²Èµ¡Ì©¤Î¶ËÈë·×²è¤È¡¢¶ØÃÇ¤ÎÉÔÏ·ÉÔ»à¹½ÁÛ¡£¿·¤¿¤ÊÂçÅ¨¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤Ï¶Ë¸Â¤ÎÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÂôÅÄ¹îÌé¤Î±¢ËÅ¡¢¤½¤·¤Æ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤«¤éÅ·²¼¤ê¤·¤¿¸ÜÌä¡¦ÄØÊ¸¼£¤Î°Ç¡£Season1¤Ç¤Ï¾®ÈæÎà´¬¤Ëµ®½Å¤Ê¶ËÈë¾ðÊó¤òÂ¿¿ôÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿Áþ¤á¤Ê¤¤¸üÏ«¾Ê²ÝÄ¹¡¦»°»Þ±×À¸¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤â¡¢¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉåÇÔ¤Ë¿ÊÂà¤ò·ü¤±¤ÆËÜµ¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÆæ¤ÎÂ¸ºß¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥Ï¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×ÂåÉ½¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥«¡¼¥ó¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤Î¡È¿¿¤ÎÁÀ¤¤¡É¡£¤µ¤é¤ËË´¤°¦ºÊ¡¦°¡Èþ¡ÊËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¡Ë¤òÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¾®ÈæÎà´¬¤Î°¥¤·¤ß¤È²Ê³Ø¤Ø¤Î´õË¾¡¢°¦Ì¼¡¦À±Íè¡ÊÎëÌÚô¥»Ò¡Ë¤Ø¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Season2¤Ç¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¡¢ËÜ²¾²°¥æ¥¤¥«¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡¦³ëÌÚ¿®²ðÌò¤ÎÀ¾Â¼ÏÂÉ§¡¢·Ù»¡Ä£·º»ö¶ÉÄ¹¡¦ÅçºêÇîÌéÌò¤ÎÈÄÈøÁÏÏ©¡¢¾®ÈæÎà´¬¤ÎµÁÊì¡¦»ÍµÜÁï»ÒÌò¤ÎÀÐÌî¿¿»Ò¤é¤¬Â³Åê¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍÁÜºº´±¡¦±üÅÄÎè²»Ìò¤Ë¤ÏµÈËÜ¼ÂÍ«¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×ÆüËÜ»ÙÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÂôÅÄ¹îÌéÌò¤Ë¤ÏÊ¿»³¹À¹Ô¡¢ºÇ¾å¤ò¡ÈºÇ°¤ÎµçÃÏ¡É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¸ø°ÂÁÜºº´±¡¦¼êÄÍã³ÏºÌò¤Ë¤ÏÃÓÆâËüºî¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡×ÂôÅÄ¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë°Ç»Å»öÀÁÉé¿Í¡¦±óÆ£ÏÂÇÏÌò¤Ë¤ÏµÝºïÃÒµ×¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¤Ï¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤ë±üÅÄ¤ÏSF¤¬Âç¹¥¤¤Ç²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤¢¤ëÆÃµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÜºº´±¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âSFºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó±üÅÄ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ê¿»³¤Ï¡ÖÂôÅÄ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³°»ñ·Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¹¤¬Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÓÆâ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë¼êÄÍã³ûú¤È¤¤¤¦Ìò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤Ê¸ø°ÂÁÜºº´±¤È¤·¤Æ¶¯°ú¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Season1¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÝºï¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ËºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿´ð½à¤¬Ç¯¡¹¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤É¿Í¤Î¿´¤Ï²Ê³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢³ëÆ£¤È°Â¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±óÆ£ÏÂÇÏ¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬·çÍî¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ºÎäÀÅ¤Ë¸½ºß¤À¤±¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃË¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡Á²Ê³ØÈÈºáÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡×Season2¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢Hulu¤Ë¤Æ6·î25ÆüÃÏ¾åÇÈºÇ½ªÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡µÈËÜ¼ÂÍ«
²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤Î¿·¿ÍÁÜºº´±¡¦±üÅÄÎè²»Ìò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µÈËÜ¼ÂÍ«¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¡×¤È¡Ö²Ì¼Â¡×¤³¤Î£²¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÊª¸ì¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬¤¹¤´¤¯ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë±üÅÄ¤ÏSF¤¬Âç¹¥¤¤Ç²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤ËÆþ¤ê¡¢¤¢¤ëÆÃµ»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÜºº´±¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âSFºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó±üÅÄ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤Î¿·¤¿¤Ê°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ê¿»³¹À¹Ô
º£²ó¡¢ÂôÅÄ¹îÌé¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂôÅÄ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³°»ñ·Ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¶áÌ¤Íè¤ÎÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢»²²Ã¤¹¤ëÁ°¤Ç¤¹¤¬Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï²Ê³ØÈÈºáÂÐºö¼¼¤ÎÅ¨Ìò¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î²Ì¼Â¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÓÆâËüºî
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ë¼êÄÍã³ûú¤È¤¤¤¦Ìò¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤Ê¸ø°ÂÁÜºº´±¤È¤·¤Æ¶¯°ú¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Âç¹¥¤¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
±óÆ£ÏÂÇÏÌò¤ÎµÝºïÃÒµ×¤Ç¤¹¡£Season1¤òËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â³ÊÔ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ËºÇÀèÃ¼²Ê³Ø¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿´ð½à¤¬Ç¯¡¹¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤É¿Í¤Î¿´¤Ï²Ê³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢³ëÆ£¤È°Â¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±óÆ£ÏÂÇÏ¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬·çÍî¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ºÎäÀÅ¤Ë¸½ºß¤À¤±¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃË¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£