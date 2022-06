【海外ドラマ最新情報】『Glee』の卒業生がママに！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『Glee』あの人のうれしいニュース、『ゲーム・オブ・スローンズ』原作者が絶賛したスピンオフシリーズのお気に入りポイント、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)ドラマシリーズの楽曲についてのニュースをお届け!

『Glee』の卒業生がママに!

Glee's Jenna Ushkowitz Welcomes First Baby with David Stanley: 'Our Hearts Have Burst Wide Open' https://t.co/t2fq9acp1o - People (@people) June 3, 2022

『Glee』のティナ役でお馴染みのジェナ・アシュコウィッツが6月3日(金)、第一子となる女の子を出産したことを自身のInstagramにて発表した。投稿されたモノクロ写真には、生まれたばかりの赤ちゃんを腕に抱くジェナの姿が。

病院のガウンに身を包み、「ママ」のネックレスをつけているその写真に、"Our hearts have burst wide open"(私たちのハートは弾けたわ)とキャプションを添えて投稿している。

出産発表後、Instagramストーリーには、10カ月ぶりのお寿司ディナーを楽しんだ様子も報告。夫のデイヴィッドさんとは2021年に結婚、今年1月には大きくなったお腹が分かる写真を投稿し、妊娠中であることを明かしていた。

『ゲーム・オブ・スローンズ』原作者が絶賛!前日譚ドラマ『House of the Dragon(原題)』で気に入ったポイントとは?

George R.R. Martin Raves Over ‘House of the Dragon,’ Says Writers Made ‘Some Improvements’ to His Story https://t.co/nt4vJVh9qH pic.twitter.com/oEHw9tTv7A - IndieWire (@IndieWire) June 5, 2022

2022年もっとも期待される作品の一つ『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚ドラマ『House of the Dragon(原題)』。8月21日より米HBOで放送(HBO Maxにて配信)開始を予定しているが、『ゲーム・オブ・スローンズ』の原作「氷と炎の歌」とこのスピンオフの原作にあたる「炎と血」の著者ジョージ・R・R・マーティンは、一足先に作品を見たことを自身のブログで明かしている。

「10話のうち9話のラフカットを見たが、相変わらず感心させられる。(マーティンと共にクリエイターを務める)ライアン・J・コンダルと脚本家たちはいい選択をした」と絶賛。原作からの変更点はいくつかあったそうだが、自分のストーリーであることを強調。原作者として作品も見た場合でも、「良くなっている」部分があるそうだ。

特に印象的だったのはヴィセリス王役のパディ・コンシダイン(『アウトランダー』)の演技だそうだが、キャスト全員を賞賛し『ゲーム・オブ・スローンズ』ファンはこのシリーズに惚れ込むだろうと語っている。

MCUドラマシリーズ『ロキ』『ムーンナイト』『ホワット・イフ...?』の多様で豊かな音楽ユニバース

Marvel Explores a Rich Musical Universe With Scores for ‘Loki,’ ‘Moon Knight’ and ‘What If…?’ https://t.co/O8HUy1I1e6 - Variety (@Variety) June 5, 2022

MCUがテレビシリーズに進出するにつれ、その音楽の幅も広がり、作曲家と彼らが作る音楽の両面で多様性を見せている。

イギリス人作曲家のナタリー・ホルトは『ロキ』に予想外の響きをもたらし、カイロ在住のヘシャム・ナジは『ムーンナイト』にエジプト特有の音を加え、アメリカ人作曲家のローラ・カープマンはアニメシリーズ『ホワット・イフ...?』に伝統的なオーケストラと合唱を取り入れた。

「ロキは好感の持てる悪役で、壮大でマキャベリ的、シェイクスピア的なキャラクターだから、彼のテーマには重厚さとクラシックな重みがほしかった」とホルトは語る。

復讐に燃えるエジプトの神々とその現代版アバターが登場する『ムーンナイト』。「エジプト人監督モハメド・ディアブ(『護送車の中で』)は、クラシックでエジプト的でありながら、普通の観客にもアピールできる音楽を必要としていた。オーケストラの中に、エジプトの精神と波動を感じる」と作曲家のナジは振り返る。

マーベル・ヒーローたちの"もしもの世界"を描いた『ホワット・イフ...?』では各登場人物の映画のテーマを多く引用しているが、「モダニズムとコンテンポラリーの映画音楽の中間」のようなカープマン独自のフィルターをかけているそう。「私たちは別の角度から、別の方法でストーリーを伝えている」と彼女は語っている。

MCUシリーズを見る際は、音楽にも注目して欲しい。

(海外ドラマNAVI)