イケメンカップルが返ってきた！　『Still 2gether』BS放送決定、『2gether』再放送も

世界中で巻き起こるタイのBLドラマブームを牽引する大ヒット作『2gether』のスピンオフ特別編『Still 2gether』が、10月9日(日)よりBSにて放送開始となる。本作の放送に先立ち、『2gether』も7月3日(日)より再放送される。

前作『2gether』とは

2020年2月に本国で放送開始された直後から、キャストのイケメン度、ストーリーの面白さに、世界のドラマ好きが大注目。『SOTUS/ソータス』や『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』など、数々のBLドラマの名作を送り込むタイ最大手の放送局GMMTVが手がけたHOTなラブストーリーで、第5話の公開後にはツイッター世界トレンド一位を記録するほど話題沸騰となった。タイのエンターテインメントの祭典「MAYA AWARDS2020」でも、その年最も人気を博したドラマに贈られる「今年のベストシリーズ賞」を受賞するほど、大人気のBLドラマシリーズだ。

『Still 2gether』概要

同級生グリーンからの猛アタックを回避するため、学校一のモテ男サラワットに「ニセ彼氏になってほしい」と依頼した新入生タイン。そこから動き出した二人の関係から一年後が舞台となる『Still 2gether』。

タインとサラワットは二年生に進級し、サラワットは先輩から軽音部の部長に指名される。彼はタインを部長補佐に任命するが、その選定に疑問の声が上がる。タインは入部試験の際、ギター演奏の実力では合格していなかったからだ。部長補佐にふさわしいことを証明するため、ギターの猛レッスンをスタートし、入部試験に再度臨む。それぞれ学内での立場が変化した二人は、立ちはだかる大きな壁を乗り越えられるのか…?

『Still 2gether』キャスト情報

タインを演じるのは、ウィンという愛称でも知られるメータウィン・オーパッイアムカジョーン(『F4 Thailand/BOYS OVER FLOWERS』)。学校一のモテ男でクールなサラワットを、ブライトとことワチラウィット・チワアリー(『In Time With You 〜君の隣に〜』)が扮する。プーコン(タナットサラン・サムトンライ『Cause You're My Boy』)や、マン(シナラット・シリポンシャワリット『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』)など、前作のキャラクターも引き続き登場する。

『Still 2gether』(全5話) 放送情報

『Still 2gether』は10月9日(日)25:05より、BS11にて放送開始。

『2gether』(全14話)も、7月3日(日)25:05より、BS11にて再放送!

