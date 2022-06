MacRumorsが、AirPods Pro(第2世代)のデザインは現行モデルあまり変わらず、新型センサーの搭載が改良の主な点になると伝えました。

AirPods Pro(第2世代)はソニー WH-1000XM4のようなステム(軸)のないデザインになると噂されていましたが、MacRumorsの情報では、現行モデルと大きな違いはないようです。



同メディアは昨年、AirPods Pro(第2世代)のものとする画像を公開、現行モデルと似たデザインのイヤーピースと、スピーカーホールのある充電ケースが特徴でした。

AirPods Pro(第2世代)には、装着状態を感知するためのセンサーとして、現行モデルの赤外線センサーではなく、皮膚検知センサーが導入される可能性が高いようです。



リーカーのShrimpApplePro氏(@VNchocoTaco)は、AirPods Pro(第2世代)はロスレスオーディオに対応すると述べています。



I remember I said it last year I think lol

Yea, lossless is coming https://t.co/e6liJmmKFx

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) June 1, 2022