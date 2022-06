親の再婚に複雑な気持ちを抱く子どもは、少なくないだろう。海外では、父親の婚約者に怒りの矛先を向けて、とんでもない事件を起こした少年がいる。

アメリカ・アラバマ州の住宅で、父親の婚約者の女性を射殺したとして起訴されていた少年に対し、裁判所が禁固刑50年を言い渡したと海外ニュースサイト『Daily Mail』『Pennlive』などが5月27日までに報じた。

報道によると2019年8月ごろ、同州オーバーンの医師で3人の子を持つ男性(年齢非公表、以下父親)は、元小学校教師の66歳女性Aと婚約を発表したという。2人の交際期間など詳細は不明だ。父親には別居中の妻がいたが、妻(以下母親)は、約9カ月前の2018年11月に亡くなっている。死因は報じられていない。

父親の息子で当時16歳の少年は、父親の婚約を聞いて激怒。母親の死から1年も経過していなかったからだ。早すぎる再婚に少年は、女性Aに対し敵意を募らせていたと伝えられている。

同年10月17日に少年は、自宅に保管してあった銃を持ち出し、自宅にいた女性Aの顔面を銃で撃ち抜いたという。少年は車で逃走。警察が現場に駆け付けると、床に倒れているAを発見。Aはその場で死亡が確認された。即死状態だったという。

捜査を開始した警察は、連絡の取れない少年を容疑者としてマーク。捜査関係者は、近所に住む少年の親友に話を聞いたところ、親友は「少年が女性を撃った」と証言。親友によると事件当時、親友は少年と一緒におり、少年がAを撃つのを見たと話したという。

少年がどこにいたかは不明だが、事件の翌日に警察は少年の身柄を確保、女性Aを殺害した容疑で逮捕、起訴したという。少年は容疑を認めており、「父親と女性Aを殺そうと思っていた」と話したそうだ。

複数回の審理を重ね、2022年5月26日に開かれた裁判では、殺人罪で禁固刑50年が少年に言い渡されたという。

このニュースが世界に広がるとネット上では「16歳なら善悪の区別くらいつく。残酷な少年だ」「父親の浮気が原因で、母親と別居していた? 浮気相手の女性と結婚すれば、それは前妻の子からは嫌われる」「母の死、父の再婚、少年の心はボロボロだっただろう。かわいそうに」「子どもの気持ちよりも、自分を優先した父親にも問題あり」「いくら憎くても人を殺したらアウト。判決は妥当」といった声が上がった。

母の死で、少年が精神的に不安定であったことは容易に想像がつく。父親が少年の気持ちを尊重して、より慎重に事を進めていたら、結果は違ったのかもしれない。

