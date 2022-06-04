ËÙ¹¾¸¬°ì¤µ¤ó¡¢83ºÐ¤ÇÃ±ÆÈÌµ´ó¹ÁÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤òÃ£À®¡¡À¤³¦ºÇ¹âÎð
¡¡ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥è¥Ã¥È¤Ç¹Ò³¤¤·¤Æ¤¤¤¿³¤ÍÎËÁ¸±²È¤ÎËÙ¹¾¸¬°ì¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¡áÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¡á¤¬4Æü¸áÁ°2»þ39Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÄê¤á¤¿ÏÂ²Î»³¡¦Æü¥Î¸æºë²¤Îµª°Ë¿åÆ»¤ËÅþÃ£¤·¡¢À¤³¦ºÇ¹âÎð¤Ç¤ÎÃ±ÆÈÌµ´ó¹ÁÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£23ºÐ¤À¤Ã¤¿1962Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é60Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡Ú¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦ËÙ¹¾¸¬°ì¤µ¤ó¤Î¥è¥Ã¥È¡Û
¡¡ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï3·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î26ÆüÄ«¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¥á¥¤¥É·¹æ¡×¤Ë¾è¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸²¼¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÍò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆîÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤ÇËÇ°×É÷¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢Í½Äê¤è¤ê1½µ´ÖÁá¤¤4·î16Æü¤Ë¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç²¤òÄÌ²á¡£µÙÆü¤Ë¤Ï¼ñÌ£¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜºÇÅìÃ¼¤ÎÆîÄ»Åç¤ÎËÌ¤òÄÌ²á¤·¤ÆÆüËÜ¶á³¤¤ËÆþ¤ë¤È¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤¿¡£É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Çß±«Á°Àþ¤Ë¶ìÀï¤·¡¢¹õÄ¬¤ÎÂç¼Ø¹Ô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÆî²¼¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿µ½Å¤ËÁàÁ¥¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ØÌç¤ò±Û¤¨¡¢69Æü´Ö¤Î¹Ò³¤¤ò½ª¤¨¤¿ËÙ¹¾¤µ¤ó¡£¥´¡¼¥ë¤·¤¿ºÝ¤Ï½Ð·Þ¤¨¤¿Á¥¤Ë¸µµ¤¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£Êì¹Á¤Î¿·À¾µÜ¥è¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÁ¥¤Ë°ú¤«¤ì¤ÆÌá¤ê¡¢5Æü¤Ëµ¢¹Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï62Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥è¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈÌµ´ó¹Á¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ²£ÃÇ¤ËÀ®¸ù¸å¡¢74Ç¯¤ËÀ¾²ó¤êÃ±ÆÈÌµ´ó¹ÁÀ¤³¦°ì¼þ¡¢82Ç¯¤Ë½Ä²ó¤êÀ¤³¦°ì¼þ¤òÃ£À®¡£º£²ó¤Ï2008Ç¯¤ËÇÈ¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê¤àÇÈÏ²¿ä¿ÊÁ¥¤Ç¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Û¥Î¥ë¥ë¡½µª°Ë¿åÆ»´Ö¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢60Ç¯Á°¤ÈµÕ¤Î¹ÒÏ©¤ÇÌó8500¥¥í¤ò¹Ò³¤¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¥è¥Ã¥È¹Ò³¤¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¡¢05Ç¯¤ËÀÆÆ£¼Â¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¤¬71ºÐ¤ÇÃ±ÆÈÌµ´ó¹Á¤ÎÅì²ó¤êÀ¤³¦°ì¼þ¤òÃ£À®¤·¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ã±ÆÈÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÀ¤³¦ºÇÂ¿8²ó¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú°ðÅÄ²ÂÂå¡Û