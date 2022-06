【海外ドラマ最新情報】Amazon original青春ドラマ予告編が到着！

海外ドラマに関する国外から届いた最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Amazon Originalの新青春ドラマ『私たちの青い夏』予告編や、銃乱射事件を受けて人気シリーズが注意喚起の警告を追加したニュースや、『ロキ』のあの人が主演を務めるApple+新ドラマ『Surface(原題)』配信日決定のニュースをお届け。

summer is almost here #thesummeriturnedpretty premieres june 17, only on @primevideo. pic.twitter.com/PKU9GxCFg9

6 月 17 日(金)9:00より独占配信がスタートするAmazon Original『私たちの青い夏』 の予告編をご紹介。

Netflixで映画化もされた「好きだった君へのラブレター」シリーズなどで知られるアメリカの児童文学作家ジェニー・ハンの小説に基づく多世代ドラマ。ハンはクリエイター・製作総指揮としても参加している。

Prime Videoはこのドラマについて、「『私たちの青い夏』は、一人の少女と二人の兄弟の三角関係、母と子の関係、そして強い女性の友情を軸とした、多世代に渡るドラマである。初恋、初失恋、そして完璧なひと夏の魔法を描いた青春ストーリーです」と明かしている。

Both shows have warned that scenes in their opening episodes may be distressing for some following a school shooting that occurred just days before.https://t.co/iy3ZwABdjI

- The Daily Record (@Daily_Record) May 28, 2022