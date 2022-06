ディズニーの名作アニメーションをトム・ハンクス主演、ロバート・ゼメキス監督により実写化する映画『ピノキオ』が、9月8日よりディズニープラス独占で日米同時配信されることが決定。特報映像とキービジュアルが公開された。

【動画】名曲が感動を誘う『ピノキオ』予告編

『アラジン』『美女と野獣』に続き、ディズニーが贈る実写化最新作となる『ピノキオ』。監督には、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズを始め、『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)では第67回アカデミー賞で作品賞・監督賞を受賞したロバート・ゼメキス。

ピノキオを作ったおじいさん ゼペット役を、2度のアカデミー賞主演男優賞に輝く名優トム・ハンクスが務め、『フォレスト・ガンプ/一期一会』『キャスト・アウェイ』『ポーラー・エクスプレス』に続く4度目のタッグを組む。

その他、ゼペットの“願い”を叶え、木彫りの人形ピノキオに命を与えるブルー・フェアリー役には、女優兼シンガーソングライター、ミュージカル女優と様々な顔をもつシンシア・エリヴォ。ピノキオを“よい子”に導く「良心」を任されたコオロギのジミニー・クリケット役の声優には『インセプション』(2010)などで知られるジョセフ・ゴードン=レヴィット。ピノキオの声優はベンジャミン・エバン・アインワース(「ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー」)と、超実力者たちが盤石の布陣を組む。

今回解禁されたのは、ディズニーを象徴する楽曲「星に願いを(When You Wish Upon a Star)」と共に美しい物語を描く『ピノキオ』の初映像。孤独に暮らす風変わりなおじいさんゼペットは、彼が作った木彫りの男の子の人形に“ピノキオ”と名付け、いつか命が宿るよう星に願いをかけていた。そんなある夜、ゼペットの願いが届き、妖精ブルー・フェアリーがピノキオに命を授ける。ゼペットはまるで自分の息子のようにピノキオを可愛がり、またピノキオ自身もいつか本物の子供なりたいと願うようになる。純真無垢で何も知らないピノキオは誘惑や試練に翻弄されながら、想像もしなかった大冒険が始まっていく―。

トム演じるゼペット、シンシア演じるブルー・フェアリーのほか、ピノキオの“良心”である緑色のコオロギ、ジミニー・クリケットの姿もお披露目。感動の予感あふれる特報となっている。

併せて解禁されたキービジュアルには、命を授かったピノキオが楽しそうに歩く姿が描かれている。

映画『ピノキオ』は、ディズニープラスにて9月8日より独占配信。