【海外ドラマ最新情報】ゲイリー・オールドマン主演『窓際のスパイ』シーズン4まで更新

海外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、ゲイリー・オールドマン主演の英国ミステリーの更新情報や、『ゲーム・オブ・スローンズ』メイジー・ウィリアムズの好きな料理、『ジ・オフィス』アラビア語版製作などのニュースをお届けする。

【関連記事】【海外ドラマ最新情報】『Glee』マシュー・モリソン、リアリティ番組の審査員を外される

‘Slow Horses’ Renewed For Seasons 3 & 4 By Apple TV+ https://t.co/eoVjiGlQTn

ミック・ヘロンによる人気の英国ミステリー「窓際のスパイ」をApple TV+がドラマ化した『窓際のスパイ』(原題:Slow Horses)。シーズン2の配信が控えている本作だが、早くもシーズン3・4までの更新が決定した。

『窓際のスパイ』は、MI5の落ちこぼれエージェントたちが危険分子から英国を守るダークでユーモラスなスパイドラマ。ゲイリー・オールドマン(『ダークナイト』シリーズ、『裏切りのサーカス』)がチームのリーダー、ジャクソン・ラムを演じている。

シーズン2は、ヘロン原作の「死んだライオン」に基づいていたが、シーズン3・4も、引き続きヘロンの小説2作品をベースに製作されるという。

Apple TV+『窓際のスパイ』は、現在シーズン1が配信中。シーズン2は2022年後半に全世界で公開される予定。

Game Of Thrones' Maisie Williams says she loves Indian food, wants to do #Bollywood filmshttps://t.co/lPCLacGJ3g

- R.Glitz (@republic_glitz) June 1, 2022