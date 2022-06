アキバ総研が2022年5月17日〜5月31日にかけて開催した、公式投票企画「どの曲がお気に入り?2022春アニメOPテーマ人気投票」の投票が締め切られた。気になるベスト10をご紹介しよう。

春クールアニメも放送が折り返しを迎えつつある中、読者の皆さんも各作品のOPテーマにもなじんだことだろう。というわけで、今期のOPテーマ人気投票を振り返りたい。

1位 JO1「Move the soul」(群青のファンファーレ) 453票

2位 風色琴音(CV.井上ほの花)ファー(CV.木野日菜)ルフリア(CV.川井田夏海)ラキラ(CV.石見舞菜香)「Make Up Life!」(RPG不動産) 373票

3位 富金原佑菜 「Overload」(境界戦機 第二部) 196票

4位 LIP×LIP(勇次郎・愛蔵/CV:内山昂輝・島粼信長)「ジュリエッタ」(ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜) 87票

5位 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会「Colorful Dreams! Colorful Smiles!」(ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(第2期)) 45票

6位 ヒーラーガールズ「Feel You, Heal You」(ヒーラー・ガール) 31票

7位 東山奈央「あの日のことば」(本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第3期)) 29票

8位 shami momo「ときめきランデヴー」(まちカドまぞく 2丁目) 25票

9位 大橋彩香「Be My Friend!!!」(史上最強の大魔王、村人Aに転生する) 24票

10位 Official髭男dism「ミックスナッツ」(SPY×FAMILY) 22票

投票期間中、1位をキープし続けたのはJO1による「Move the soul」(群青のファンファーレ)だ。



人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シーズン1出身のアイドルグループということもあり、アニメファンのみならず音楽ファンの支持も集めた模様だ。競馬学校を舞台に、多彩なキャラクターたちが切磋琢磨する本作らしく、歌詞は栄光のゴールを目指す人の情熱を歌ったものとなっている。アニメのOP映像も、MVのようにクールな仕上がりとなっており、ストレートにカッコいい一曲に仕上がっている。

2位となったのは、「RPG不動産」のメインキャストである井上ほの花さん、木野日菜さん、川井田夏海さん、石見舞菜香さんによる「Make Up Life!」。



心安らぐ新居を見つける喜びや、どのように部屋をアレンジするか……という一人暮らしのワクワク感を、跳ねるリズムに乗せて歌う、まさに王道の主題歌と言える。

キャラソンものとしては、8位にshami momoによる「ときめきランデヴー」(まちカドまぞく2丁目)もランクイン。ジャジーでオシャレなサウンドに、キュートな声が絶妙にマッチしている。

3位は、「境界戦機 第二部」の「Overload」。



歌うのは第一部のED「You're my perfect mirror」を歌った、現役女子高校生シンガーの富金原佑菜さん。バラード曲だった前作に対し、今回はロボットアニメのOPテーマらしい、ダンサブルなデジタルナンバーとなっている。歌詞やMVも、作品をかなり意識したものとなっているそうなので、ぜひそちらもチェックしていただきたい。

3桁をたたき出したこの上位3曲がトップを争う形となった今回の投票だが、4位以下にも話題のアニソン、おススメのアニソンが並んでいる。

4位の「ジュリエッタ」は、バーチャルアイドルユニット「LIP×LIP」による楽曲。



「ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜」というアニメ自体が、「LIP×LIP」とそのマネージャーになってしまったヒロインの甘酸っぱい日常を描く作品ということもあり、楽曲も濃厚な「LIP×LIP」ワールドが展開。ひたすら「かわいい」を連呼する歌詞は、女性ファンならメロメロになること間違いなし!

5位は「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(第2期)」の「Colorful Dreams! Colorful Smiles!」。



今回よりミア・テイラー(CV.内田秀)と、鐘嵐珠(CV.法元明菜)が参加。12人体制となって初のシングルとなる。多人数ユニットならではの厚みあるボーカルと、ゴージャスかつ疾走感あふれるサウンドがたまらない一曲となっている。

6位の「Feel You, Heal You」(ヒーラー・ガール)は、声優ユニット「ヒーラーガールズ」による一曲。



「声の力で癒しを届ける」をコンセプトに、礒部花凜さん、熊田茜音さん、堀内まり菜さん、吉武千颯さんというアミューズ所属の4人で活動するグループで、アニメは彼女たちを元にしたキャラクターたちの活躍を描くものとなっている。壮大な楽曲と美しい声のハーモニーは必聴だ。

声優アーティストとしては、7位に東山奈央さんによる「あの日のことば」(本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第3期))、9位に大橋彩香さんによる「Be My Friend!!!」(史上最強の大魔王、村人Aに転生する)がランクイン。

どちらも声優アーティストとしてのキャラクターにマッチさせつつ、アニメの世界観にも寄せた珠玉の楽曲となっている。

そして10位は、今期最大の話題作「SPY×FAMILY」の「ミックスナッツ」。



演奏は、人気バンド・Official髭男dism。これまたアニメの世界観にマッチしたジャジーな一曲となっている。メロディアスな歌メロだけでなく、とにかくテクニカルかつスリリングなリズム隊の演奏にも注目していただきたい一曲である。

11位以下の結果については、リンク先からご確認いただきたい。

