【ネタバレ】『ブラックリスト』シーズン9最終話であの二人が降板

現地時間5月27日(金)に放送された『ブラックリスト』シーズン9最終話で、レギュラー出演していたあの二人が降板することが明らかになったとTV Lineが伝えている。(本記事は、『ブラックリスト』シーズン9最終話のネタバレを含みますのでご注意ください)

【関連記事】『ブラックリスト』ジェームズ・スペイダーにインタビュー!「レディントンの中で二面性が存在している」

その二人とはFBI捜査チームのITスペシャリストであるアラム・モジタバイ役のアミール・アリソン(シーズン1から登場)と、FBI捜査官アリーナ・パク役のローラ・ソーン(シーズン7から登場)。

Aram just wants Agent Park to be ok ⁦@NBCBlacklist⁩ ⁦@nbc⁩ ⁦@SPTV⁩ pic.twitter.com/R8go30wiBv