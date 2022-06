ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、新しいPlayStation Plusのサービスに含まれる、ゲームのラインナップを公開した。また本日よりサービスを開始した。

新しいPlayStation Plusは、PlayStation PlusとPlayStation Nowが統合し、さらに3つのメンバーシッププラン「エッセンシャル」(1か月850円)、「エクストラ」(1か月1300円)、「プレミアム」(1か月1550円)が選べるようになる。

従来のPlayStation Plusのフリープレイ、オンラインマルチプレイ、セーブデータお預かり機能が含まれる「エッセンシャル」に加えて、「エクストラ」では、PS5およびPS4用のゲームが遊べる「ゲームカタログ」が含まれるようになる。

PS5およびPS4用のゲームタイトルの一部には、『Ghost of TsushimaDIRECTOR’S CUT』、『Detroit: Become Human』、『Days Gone』、『FINAL FANTASY VIII Remastered』などの「ファイナルファンタジー」シリーズから、『アサシン クリード ヴァルハラ』、『GRAVITY DAZE 2』、『シェンムーIII』、『Bloodborne』、『Sniper Elite 4』などが含まれている。

また最上位のプラン「プレミアム」では、初代PS、PS2、PSPのクラシックタイトルに加えて、PS3のリマスタータイトルが遊べるようになる。また一部タイトルはクラウドストリーミングにも対応している。

クラシックタイトルには『ワイルドアームズ』、『サルゲッチュ』、『鉄拳2』、『NINJA GAIDEN Σ』、『WHITE ALBUM 綴られる冬の想い出』『SIREN: New Translation』などが含まれている。こうしたタイトル以外にも今後、ゲームが追加されていくとのこと。

一部のタイトルでは、発売当初のバージョンと比較してフレームレートの向上や高画質化を実現しており、また、初代PSおよびPSPの一部クラシックタイトルでは、いつでもゲームをセーブする機能や、ゲームをやり直したいときに巻き戻したりすることができるメニューなど、新しいユーザーインターフェースが搭載されている。

また初代PSのタイトルの一部は、PlayStation Storeから単品での購入も可能となる。

過去にこれらのタイトルのデジタル版(オリジナル版)を購入している人は、PlayStation Plusに加入することなく、100円の割引価格でPS4版およびPS5版(クラシックス版)をダウンロードすることができる。なお、クラシックス版をご購入してもオリジナル版を割引価格(100円)で購入することはできないとのこと。

新しいPlayStation Plusは、本日よりサービス開始だ。

■サービス開始時点でのクラシックゲームラインナップ

あ:

アーシャのアトリエ〜黄昏の大地の錬金術士〜

EARTH DEFENSE FORCE :Insect Armageddon

R-Type Dimensions

IQ Intelligent Qube(PS1/PS4)

IQ Intelligent Qube(PS1/PS5)

Outcast - Second Contact

AKIBA’S TRIP2(PS3)

AQUANAUT’S HOLIDAY 〜隠された記録〜

悪魔城ドラキュラ Lords of Shadow 2

アスディバインハーツ

圧倒的遊戯 ムゲンソウルズ

圧倒的遊戯ムゲンソウルズZ

AFRIKA™

アルカディアスの戦姫

アルノサージュ 〜生まれいずる星へ祈る詩〜 DX

アンダーディフィートHD

アンチャーテッド コレクション PlayStation®Hits

い:

Eat Them! 〜博士の怒れるモンスター〜

ICO Classics HD

う:

Wizardry 囚われし魂の迷宮

Wizardry 囚われし亡霊の街

え:

英雄伝説 空の軌跡SC:改 HD EDITION

英雄伝説 空の軌跡FC:改 HD EDITION

英雄伝説 空の軌跡 the 3rd:改 HD EDITION

XBLAZE CODE:EMBRYO

XBLAZE LOST:MEMORIES

エスカ&ロジーのアトリエ 〜黄昏の空の錬金術士〜

エレファンク

お:

おいでよロコロコ!! BuuBuu Cocoreccho!

Oddworld:Abe’s Oddysee(PS1/PS4)

Oddworld:Abe’s Oddysee(PS1/PS5)

The Elder Scrolls IV:オブリビオン

か:

CHAOS;HEAD NOAH

CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu!

影牢 〜ダークサイド プリンセス〜

ガトリング ギア

神様と運命覚醒のクロステーゼ

神様と運命革命のパラドクス

神次元ゲイム ネプテューヌV

餓狼 MARK OF THE WOLVES(PS4)

き:

キャッスルヴァニアLords of Shadow 宿命の魔鏡

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning(キングダムズ オブ アマラー:リレコニング)

銀星囲碁2 ネクストジェネレーション

く:

QUANTUM THEORY

Crysis Remastered

GRADIATOR VS

GRAVITY DAZE®/重力的眩暈:上層への帰還において、彼女の内宇宙に生じた摂動 Value Selection

け:

GENJI-神威奏乱-

現代大戦略2016〜秩序の崩壊・覇権国家失墜〜

剣と魔法と学園モノ。2G

剣と魔法と学園モノ。3

こ:

KOEI The Best 麻雀大会IV

Go!Sports Ski

God of War HD

God of War ® II HD

God of War III Remastered

ゴミ箱 -GOMIBAKO-

さ:

最強将棋 激指13

Syphon Filter(PS1/PS4)

Syphon Filter(PS1/PS5)

SIREN: New Translation

侍道3plus

侍道4plus

サルゲッチュ

三極姫〜戦煌の大火・暁の覇龍〜

三極姫2〜皇旗咆哮・覚醒めし大牙〜

し:

四季庭

ジャック×ダクスター 旧世界の遺産

Jak II

Jak 3

Jak X: Combat Racing (英語版)

シャリーのアトリエ 〜黄昏の海の錬金術士〜

JumpingFlash!(PS1/PS4)

JumpingFlash!(PS1/PS5)

STEINS;GATE 線形高速のフェノグラム

STEINS;GATE

STEINS;GATE 0

出撃!!乙女たちの戦場2〜憂国を翔ける皇女のツバサ〜

白騎士物語

新・ロロナのアトリエ はじまりの物語〜アーランドの錬金術士〜

真・三國無双5 Empires

真・三國無双5

真・三國無双6 Empires

真・三國無双7

真・三國無双 MULTI RAID

新 東大将棋

SIMPLE500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 〜通信対局機能付〜

SIMPLE500シリーズ Vol.2 THE 密室からの脱出

SIMPLE500シリーズ Vol.3 THE 密室からの脱出 〜月夜のマンション編〜

SIMPLEシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀

す:

STAR STRIKE HD

STRIDER

スネークボール

スペランカーコレクション

せ:

世界最強銀星囲碁 ハイブリッドモンテカルロ

世界最強銀星将棋 風雲龍虎雷伝

Z/X 絶界の聖戦

絶対迎撃ウォーズ

ゼルドナーエックス:ヒッメルスシュトゥルマー

ゼルドナーエックス2〜ファイナルプロトタイプ

戦極姫3〜天下を切り裂く光と影〜

戦極姫4〜争覇百計、花守る誓い〜

戦極姫5〜戦禍断つ覇王の系譜〜

戦国無双2 with 猛将伝 & Empires HD Version

戦国無双2 with 猛将伝 HD Version

戦国無双2 Empires HD Version

戦国無双3 Empires

戦国無双3 Z

戦国無双4

た:

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders II Deathinitive Edition

ダークネス2

Dark Mist

大戦略 大東亜興亡史 第二次世界大戦勃発!〜枢軸軍対連合軍 全世界戦〜

大戦略 大東亜興亡史3 第二次世界大戦勃発!〜枢軸軍対連合軍 全世界戦〜

大戦略エクシード2

大戦略パーフェクト

太平洋の嵐 〜戦艦大和、暁に出撃す!〜

たっち、しよっ!〜Love Application〜

ち:

地球防衛軍4

て:

ティアーズ・トゥ・ティアラII 覇王の末裔 AQUAPRICE2800

ディスガイアD2

Disney·PIXAR Toy Story 2:Buzz Lightyear to the Rescue(PS1/PS4)

Disney·PIXAR Toy Story 2:Buzz Lightyear to the Rescue(PS1/PS5)

.detuned

鉄拳2(PS1/PS4)

鉄拳2(PS1/PS5)

DEAD OR ALIVE 5 Last Round(PS3)

デッドネーション™:黙示録エディション

Demon’s Souls

天頂の囲碁

と:

Toy Home

ToHeart2 DX PLUS AQUAPRICE2800

TOKYO JUNGLE

トトリのアトリエ 〜アーランドの錬金術士2〜

ドリームクラブ Complete Edipyon!

ドリームクラブ ZERO Special Edipyon!

ドリームクラブGogo.

TRINITY:O’ll Zero

TROY 無双

トロともりもり

な:

夏色ハイスクル★青春白書

に:

NINJA GAIDEN Σ

NINJA GAIDEN Σ2

の:

信長の野望 天道

信長の野望・創造 PlayStation®3 the Best

は:

ハーレム天国だと思ったらヤンデレ地獄だった。

バイオショック インフィニット コンプリート・エディション

バイオショック リマスター

バイオショック2 リマスター

バイオハザード4

バイオハザード5 オルタナティブ エディション

バイオハザード6

バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ

biohazard HD REMASTER

バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ

BIOHAZARD CODE: Veronica 完全版

バイオハザードダークサイド・クロニクルズ

バイオハザード アンブレラコア

バイオハザード® リベレーションズ アンベールド エディション PlayStation®3 the Best

バイキングぽいぽい!!

幕末浪漫第二幕 月華の剣士 〜月に咲く華、散りゆく花〜(PS4)

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords

Puzzle Quest Galactrix

パタポン

パタポン2 ドンチャカ♪

バットマン:リターン・トゥ・アーカム - アーカム・アサイラム

バットマン:リターン・トゥ・アーカム - アーカム・シティ

BATTLE OF TILES EX

バトルファンタジア

パペッティア

Bulletstorm: Full Clip Edition

Hunted:The Demon’s Forge

ひ:

PixelJunk™ Eden

PixelJunk Monsters

PixelJunk™ レーサーズ 2nd Lap

ピヨタマ

BEYOND:Two Souls

ふ:

ファントムブレイカー:エクストラ

フェアリーフェンサー エフ

ブラッドレイン 深紅の叛逆者

Prismatic Solid

Brink

ブレイドストーム百年戦争

へ:

Heavy Rain

ま:

マージャン ドリームクラブ

麻雀覇王 段級バトル3

魔界戦記ディスガイア3

魔界戦記ディスガイア4

マジカルビート

Machinarium(PS3)

魔女と百騎兵

Matt Hazard:Blood Bath and Beyond

魔都紅色幽撃隊

マフィア コンプリート・エディション

マフィアII コンプリート・エディション

MALICIOUS

み:

ミスタードリラー(PS1/PS4)

ミスタードリラー(PS1/PS5)

Spelunker HD

みんなのGOLF(PS1/PS4)

みんなのGOLF(PS1/PS5)

みんなのGOLF 5

みんなのGOLF 6 PlayStation®3 the Best

みんニャのパターGOLF

む:

無限回廊(PSP/PS4)

無限回廊(PSP/PS5)

無限回廊−序曲−

無双OROCHI Z

無双OROCHI3

め:

迷宮塔路レガシスタ

メタルスラッグXX

メタルスラッグ3

メモリーズオフ6 Complete

メモリーズオフ ゆびきりの記憶

メルルのアトリエ 〜アーランドの錬金術士3〜

も:

萌え萌え大戦争☆げんだいばーん ++(ぷらすぷらす)

モーターストームRC Complete Edition

モット!ソニコミ

ら:

雷電IVOverKill

RIDE(PS3)

Rag Doll Kung Fu:Fists of Plastic

ラグナロク オデッセイ エース

The Last of Us Remastered

The Last Of Us® Left Behind -残されたもの-(単体版)

ラストリベリオン

ラチェット&クランク® INTO THE NEXUS

ラチェット&クランク オールフォーワン

ラチェット&クランク® 銀河戦隊Qフォース

ラチェット&クランク:FUTURE2

り:

Linger in Shadows

る:

ルーンファクトリーオーシャンズ

ルミネス リマスター

れ:

rain

Rainbow Moon (解除キー)

Resistance 3

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

ろ:

LocoRoco Remastered

LocoRoco® 2

ロストプラネット 2

ロストプラネット 3

わ:

Worms Armageddon(PS1/PS4)

Worms Armageddon(PS1/PS5)

Worms World Party(PS1/PS4)

Worms World Party(PS1/PS5)

Wipeout Omega Collection™ Value Selection

WILD ARMS(PS1/PS4)

WILD ARMS(PS1/PS5)