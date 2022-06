『オビ＝ワン・ケノービ』キャストへの誹謗中傷に『スター・ウォーズ』公式が呼びかけ

5月27日(金)からDisney+(ディズニープラス)での独占配信が開始した『オビ=ワン・ケノービ』。そのキャストへの誹謗中傷をやめないファンに対し『スター・ウォーズ』公式が差別主義者にならないよう呼びかけたと米Varietyが伝えている。

ユアン・マクレガーがオビ=ワン・ケノービ役、ヘイデン・クリステンセンがダース・ベイダー役として戻ってくることが話題を呼んだ『オビ=ワン・ケノービ』。世界中の熱狂的なファンが首を長くして待っていた本作では、オビ=ワンを追うレヴァ役でモーゼス・イングラムが新たに参戦。

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk

- Star Wars (@starwars) May 31, 2022