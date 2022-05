【海外ドラマ最新情報】『Glee』マシュー・モリソン、リアリティ番組の審査員を外される

海外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、Glee』マシュー・モリソン、ダンスリアリティ番組の審査員を外されたニュースやホラー『Red Rose(原題)』のキャスト詳細、Amazon『The Power(原題)』キャスト2名降板についての情報をお知らせ。

『Glee』マシュー・モリソン、ダンスリアリティ番組の審査員を外される

米FOXで放送されている『アメリカン・ダンスアイドル』(原題:So You Think You Can Dance)。18歳から30歳までの熟練ダンサーが、さまざまなダンススタイルを披露する大人気のご長寿ダンスオーディション番組だ。

2022年4月から新しい審査員に加わった『Glee/グリー』のシュー先生ことマシュー・モリソンだが、第4話にして早くも番組を去ることになった。降板の理由は「製作プロトコルに従わなかったから」。新たな審査員は、6月15日(水)から開始する次のエピソードで発表される予定。

ホラー『Red Rose(原題)』のキャストが発表

『セックス・エデュケーション』を手掛けたイレブンとエンターテインメント・ワンが共同製作するホラー『Red Rose(原題)』のキャストが発表。さらにファーストルックが公開された。

『Red Rose』は8部構成のシリーズで、ティーンエイジャーと彼らのオンライン生活の関係を探る物語。舞台は高校卒業後の長く暑い夏。ある日、スマートフォンに謎のアプリ「レッドローズ」が入り込む。10代の若者たちが、超自然的な存在とダークウェブの魅惑的な力にさらされることになる…。

キャストは、アメリア・クラークソン(『ラスト・キングダム』)、アイシス・ヘインズワース(『ワンダーラスト:幸せになるためのセラピー』)、サミュエル・アンダーソン(『ランドスケーパーズ 秘密の庭』)、アダム・ナガイティス(『チェルノブイリ』)ら。脚本・製作総指揮を手掛けるのは双子のマイケル・クラークソン&ポール・クラークソン(『ザ・ホーンティング・オブ・ブライマナー』)。

『Red Rose』は、イングランド北西部のボルトンで撮影予定。イギリスではBBC Threeで放送、その他の国ではNetflixで配信される。

Amazon『The Power(原題)』キャスト2名降板で再撮影

Amazonで製作中のスリラードラマ『The Power(原題)』から、レスリー・マン(『ブライズ・スピリット〜夫をシェアしたくはありません!』)とティム・ロビンス(『キャッスルロック』)が降板したことがわかった。両役ともリキャストされる予定。

『The Power(原題)』は、イギリス出身の作家ナオミ・オルダーマンの代表作「パワー」を原作にした、10エピソードのシリーズ。ある日突然、10代の少女たちが強力な電撃を操る力、“パワー”が備わる。それにより、男女の社会的パワーバランスが逆転、女性が支配的な地位を築いていく物語。

レスリーはシアトル市長のマーゴット・クリアリー=ロペス役、ティムは彼女のライバルともいえる存在ダニエル・ダンドン役にキャスティングされていた。彼らのシーンは再撮影される予定。

