Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÎÞ¤·¤¿°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤ÊÆü¤ò¸ì¤ë¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ã¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2022/05/30¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ Éü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡¿ºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¡Ê5·î20Æü¡¦6·î24ÆüÆóÉôºîÏ¢Â³¸ø³«¡Ë¡£»³ÅÄ¤¬¡¢5·î28Æü¡Á29Æü¤ËµþÅÔ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤ÎÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¡¢¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡ÙÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤ºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ´°·ëÊÔÆóÉôºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡õÇÈÎÜ¡¢·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤ËËÜ²»
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¼ç±é¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×´°·ëÊÔ
¸¶ºî¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·î´©¡Ö¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤ä¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢åÌÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢°µÅÝÅª¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¡£Ï£¶â½Ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¤·¤¿º£¤âÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï20¼þÇ¯¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÆóÉôºî¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥É¤È¥¢¥ë¡¢·»Äï¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ò¡¢¸¶ºî¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤ÎËõ»¦¤òÀÀ¤¦ÃË¥¹¥«¡¼¤È¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¡£¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÁÔÂç¤Ê¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆóºî¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç±é¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Ì³¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¡È¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡É¤ÎÆó¤ÄÌ¾¤ò»ý¤Ä¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜÅÄÍã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤é¤¬Â³Åê¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡¢ÆâÌîÀ»ÍÛ¤ä¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢·ª»³ÀéÌÀ¡¢»³ÅÄÍµµ®¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¹Ô¤Ã¤¿Ï£¶â½Ñ¤Î¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÂÎÏ£À®¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë·»Äï¤¬ºÇ¸å¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©¸¶ºî¤ò°¦¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ë¡¢Æ²¡¹¤Î¡È´°·ëÊÔ¡É¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÆóÉôºî¤Ç¤ÏÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¹ÓÀî¹°ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥É¤È¥¢¥ë¡¢·»Äï¤ÎÎ¹¤Î·ëËö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡5·î28ÆüT¡¦¥¸¥ç¥¤µþÅÔ¡ÖÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡×¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¥ì¥Ý¡¼¥È
»³ÅÄ¤ÏµþÅÔ¤Î´ÑµÒ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£ÆüÉñÂæ°§»¢¤È¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î»þ´ÖÁá¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ËÍ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Ï³§ÍÍ¤È¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¹¤¬³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£µþÅÔ¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÊý¤¬Ä«Áá¤¯¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¤Î°ì²¡¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁ°ºî¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¯¤ó±é¤¸¤ë¡È¥¹¥«¡¼¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Èà¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸¶ºîÄÌ¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¿Ê²½¤·¤¿CG¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥¨¥É°Ê³°¤ÎÌò±é¤¸¤ë¤Ê¤é¡©¤Î²óÅú¤Ë²ñ¾ìÇï¼ê¡Ö¿ÈÄ¹Åª¤Ë¤â¡Ä¡×
¥¨¥É°Ê³°¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤é¤É¤ÎÌò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢¥»¥ê¥à¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ì¥¤¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¿ÈÄ¹Åª¤Ë¤â¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»³ÅÄ¤¬¡ÖÇï¼ê¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹Â¦¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ë¤âÈà¤é¤ÎÀµµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤Æ±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´Ñ¤¿Êý¤Ï¤É¤³¤¬CG¤Ç¤É¤³¤¬¼ÂÊª¤«¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÄñCG¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÆüËÜ¤ÎVFX¤Îµ»½Ñ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¡È¤ªÉãÍÍ¡É¤âËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥É¤âËÍ¤Ç¡¢ÅöÁ³ËÍ¤ÏÆó¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ´°Á´¤Ë°ì¿Í¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¥Ï¥¬¥ì¥ó¡×¥Á¡¼¥à¤Îå«´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¸ì¤ë
Â³Åê¥¥ã¥¹¥È¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¡Ø¥Ï¥¬¥ì¥ó¡Ù¥Á¡¼¥à¤Îå«¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤À¤È¥í¥ó¡¦¥â¥ó¥í¥¦¤µ¤ó¡Ê¥á¥¤¡¦¥Á¥ã¥óÌò¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤ÏÂçÊÑ¤ÊÃæ¡¢³§¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¡¢¡ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¡É¡¢¡ÈÎûÃº½Ñ¡É¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÉáÃÊ»È¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¸½¾ì¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤éºÂÄ¹¤È¤·¤ÆÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥¨¥É±é¤¸¤ë¥³¥Ä¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç1ÉÃ¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËTwitter¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²óÅú¡£¡ÖÌ¡²èŽ¥¥¢¥Ë¥á¤â¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²¿¤«´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ËÑ璐Èþ¤µ¤ó¤È²¿¤«¥¨¥É¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÀÖ¤¤¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÀÄ¤¤·³Éþ¤òÃå¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥¬¥ì¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¸¶ºî¤ò¾ï¤ËÂ¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¨¥É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ËÑ¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç1ÉÃ¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥¨¥É¤ò±é¤¸¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¡Ö¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤ò¸«¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ç¤¹¡ªÃæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤ëºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ËÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤è¤Í¡ª¤È¤¤¤¦±ÇÁü¤¬·à¾ì¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡¢¤È°ìºîÌÜ¤Î»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¤ò¤³¤ì¤«¤é½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤é¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤âÉ¬¤º´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤Ç¤Ï¸¶ºî¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤ÎÎ¹¤ÎºÇ¸å¤ò·à¾ì¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÄ«Áá¤¯¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´°·ëÊÔÆóÉôºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¢¡5·î28ÆüÂçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡ÖºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡×ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤ºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç¥ì¥Ý¡¼¥È
»³ÅÄ¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤ò°ìÈÖºÇ½é¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Î¢ÏÃ¤Ê¤É¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¤Î¡ÖËÜÆüÍè¾ì¤Î´ØÀ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤¬3ÆüÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥´¶¤¬º£¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËþÂ¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ªÉãÍÍ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç¤¹¤Í¡£1½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤ò´Ñ¤Æ¸¶ºî¤Ë¶á¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÄÌÅ·³Õ¤Î¿·Ì¾½ê¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹
¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤¬Î¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´ØÀ¾¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö²¿¤«¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤ËÊ¹¤¯°ìËë¤â¡£µ¼Ô¤«¤é¡ÖÄÌÅ·³Õ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÄÌÅ·³Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤«¤é¡ÖºÇ¶áÄÌÅ·³Õ¤Ë¥¿¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¤¤¤¦¤¹¤Ù¤êÂæ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö²¿¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¹â¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ì¼ê¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ê¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ï¡ËÀäÂÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÄÌÅ·³Õ¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÂÎ¤Ä¤¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¡¼¿É¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Twitter¤ÇÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¸¶ºî¤«¤é·à¾ìÈÇ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤¬¸¶ºî¤ÈÁ´¤¯°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËÍ¤â´ÆÆÄ¤â¡¢¤½¤³¤Î¥¨¥É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ã¡¢°ì½ï¤À¡ª¤Þ¤ó¤Þ¤À¡ª¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤ä¹©É×¤·¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È1¤«¤é¥Ñ¡¼¥È2¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÇËÍ¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·µÛ¼ý¤·¤¿¤â¤Î¤ò¥¨¥É¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ®Ä¹¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È²óÅú¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤Ä¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¨¥É¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏºÇ½ª·èÀï¥·¡¼¥ó¤ÎËÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªÉãÍÍ¤ÎÂÎ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡£¸¶ºî¤À¤È¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ç¾ï¤Ë¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿È¾Ç¯´Ö¤¬¡¢¤Þ¡¼¿É¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»³ÅÄ¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö±Ç²è¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯1¹æÌÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤ÎºÇ¸å¤ÎËÁ¸±¤ò¡¢À§Èó¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉñÂæ°§»¢¤òÄù¤á¤¿¡£
¢¡5·î29ÆüT¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡×ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤ºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç¥ì¥Ý¡¼¥È
Ê¡²¬¤ÎËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¿ë¤Ë´°À®¤·¤¿¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
°áÁõ¤ÎÀÖ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¥¨¥É¤Î¿§¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¤è¤¦¤È¡¢¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤ÆÀÖ¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£Æü¤Î¾¡ÉéÉþ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤³¤È¤òÈäÏª¡£
Á°ºî¤«¤éÌó4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢Ä¹¤¯¥¨¥É¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»³ÅÄ¤ØMC¤«¤é¡ÖÁ°ºî¤«¤é¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¡¢¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¤È·Ð¤Æ¤Î¥¨¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤ÎÊÑ¤ï¤êÊý¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1ºîÌÜ¤Î»þ¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¤ÈÌ´Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î4Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¨¥É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÓÀÚ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¡Ê»£±Æ¤Ë¡ËÆþ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Î¤¢¤Ã¤¿4Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥¨¥É¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÌÌ¤Ï¡©
ÏÃ¤Ï¡¢4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®Êó¹ð²ñ¸«¤Ç¤Î¡¢¥¢¥á¥¹¥È¥ê¥¹¹ñ·³Âçº´¥í¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤ò±é¤¸¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Ê¤É¤«¤é¡¢»³ÅÄ¤¬1ºîÌÜ¤«¤é¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËµÚ¤Ó¡¢¡Ö»³ÅÄ¼«¿È¤¬¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ¡Ù¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò40kg¤·¤«¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÏMAX90Ô¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µó¤²¤é¤ì¤Æ50¡Á60Ô¤¬¸Â³¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Ï¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ ºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¾å±ÇÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤éºîÉÊ¤ò¸«¤ë´ÑµÒ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¡È¤ªÉãÍÍ¡É¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç¤¹¤Í¡£¸¶ºî¤Ç¤âÊªÀ¨¤¯¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Îº¬¸»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤¬°¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬Á¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©¤ò吞¤ß¤Ê¤¬¤é½¸Ãæ¤·¤Æ¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢Ê¡²¬¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó ÍýÍ³¤Ï¡©
MC¤«¤é·»Äï¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö»³ÅÄ¤¬Ê¡²¬¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¼Â¤ÏÊ¡²¬¤ÇÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊHey! Say! JUMP¤Î¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÇÊ¡²¬¤ËÍè¤ë¤È¡¢¿å¿æ¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¡²¬¤ÇÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ËÂ»¤·¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÎÞ¤·¤¿°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÆüÌÀ¤«¤¹
ÉñÂæ°§»¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËTwitter¤ÇÊç½¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë»³ÅÄ¤¬Åú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¡Ö»³ÅÄ¤¬²¿¤«¤ò·è¿´¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤Î»þÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌóÂ«¤ÎÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡ÖËÍ¤¬14¡Á15ºÐ¤Î¤È¤¤Ë»þÂå·à¤Ç¼ç±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿ºÝ¤Ë¶¦±é¤·¤¿Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àô¤µ¤ó¤¬ËÜÈÖ¤ÇÆÍÁ³¥»¥ê¥Õ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤½¤ì¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡ÊÀô¤µ¤ó¤Î¡Ë¿´¤ÎÀ¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í½Äê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤ÏÎÞ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡ÊOA»þ¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Àô¤µ¤ó¤¬¡Ê»³ÅÄ¤Î¡Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤¤¤Ä¤ÏÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¯¤¸¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢Äü¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤¬¼Çµï¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÎTwitter¼ÁÌä¤Ï¡Ö¡Ê¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¤Î¡Ë¸¶²èÅ¸¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤½¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¡£¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÉãÍÍ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶²è¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î1Ëç¤ò¸«¤Æ1ºîÌÜ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ê±Ç²è¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ªÉãÍÍ¡É¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤³¤ì¤âÌóÂ«¤ÎÆü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤âÊ»¤»¤ÆÈäÏª¡£
ÉñÂæ°§»¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤Î´ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤ÎÎ¹¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´°·ëÊÔ¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û