·î20Ëü±ß¤Ç2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë40Âå¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¶ìÇº¡£É×¤«¤é¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ï¥¼¥í
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç¤è¤ê¿¼¹ïÅÙ¤¬Áý¤·¤¿ÉÏº¤ÌäÂê¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍò¡½¡½¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤ÎÀ¸³è¤¬º£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡º£²ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥ê¥¢¥ë¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¢¡¹â³Û¤ÊÅÅµ¤Âå¤ËÀä¶ç¡£°ìÇÏÎÏ¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼
¡¡ÌóÈ¾¿ô¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡£»³Íü¸©ºß½»¤Î²ð¸î¿¦°÷¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÈÓÁÒÍ³Èþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦48ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·î20Ëü±ß¤Î²È·×¤Ï¾ï¤Ë²Ð¤Î¼Ö¡¢¾¯¤·¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤â±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¡×¤À¤ÈÃ²Â©¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤ä¶µ°éÈñ¡¢¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï·î6Ëü±ß¡£¤³¤Î¶â³Û¤Ç¡¢¿©Èñ¡¦¸÷Ç®Èñ´Þ¤á²ÈÂ²3¿Í¤ÎÀ¸³èÈñÁ´ÈÌ¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÅÅµ¤Âå¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËØË¤¡¢É¬»à¤ÇÀáÌó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¿·ÅÅÎÏ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤â¡Ä
¡¡Åß¾ì¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤ï¤ºÅôÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼¡¤°ÃÍ¾å¤²¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¤Ï¿·ÅÅÎÏ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼è°ú²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê1¤«·î¤Ç¿·ÅÅÎÏ¤Î²ñ¼Ò¤¬ÅÝ»º¡£¤Û¤«¤Î²ñ¼Ò¤â¿·µ¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸µ¤ÎÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍÃÊ¤¬¤«¤µ¤à¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢30¥¢¥ó¥Ú¥¢¤Ç¤·¤«·ÀÌó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡³°¿©¤Ïµ×¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÓÁÒ¤µ¤ó¡£¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈ¾³ÛÁÚºÚ¤òÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òºÅ¤¹¤Î¤¬º£¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬·î2Ëü±ßÄ¶¤¨¡Ä
¡¡¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÃÍ¾å¤²¤â¿¼¹ï¤À¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ïº£Ç¯3·î¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÎÁ¶â¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ19.4¡ó¾å¾º¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÈÓÁÒ¤µ¤ó¤Î»Ù½Ð¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¡£
¡Ö²ÈÄÂ¤Î°Â¤¤ÅÄ¼Ë¤Ë±Û¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶Ð¤áÀè¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Þ¤ÇÊÒÆ»50Ò¤¢¤ê¡¢ËèÆü¼Ö¤Ç1»þ´ÖÄ¶¤«¤±¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3·î¤Ë¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÂå¤¬2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¸òÄÌÈñ¤Î»Ùµë³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡É×¤«¤é¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ï¥¼¥í¡£²È·×¤ÎÉéÃ´¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë
¡¡¸µÉ×¤«¤é¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÓÁÒ¤µ¤ó¤Î²Ô¤®¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ»Ò3¿ÍÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯Ëö¤ËÉ×¤ÈÊÌµï¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢°ú¤Ã±Û¤·¶È¼Ô¤ò¸Û¤¨¤º»ä¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤Ç²ÈºâÆ»¶ñ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¹âÂ´¤Î»ä¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²ð¸î¿¦¤°¤é¤¤¡£Ìë¶Ð¤âÂ¿¤¯15»þÈ¾¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¡¢Ä«9»þ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡¢µ¢¤ë¤Î¤ÏÃë¶á¤¯¡£¿çÌ²¤Ï°ìÆü3»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤³¤ÎÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡Êª²Á¹â¤Ë¹ÔÀ¯¤Î»Ù±ç¤«¤é¤â¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿ÈÓÁÒ¤µ¤ó¡£º¤µç¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¹ÔÀ¯¤ÎÀ©ÅÙ¡¦»Ù±ç¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¸½¼Â
¡¡ÈÓÁÒ¤µ¤ó¤ÎÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÇÏÎÏ¤Ç²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤¬º¤µç¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÀ©ÅÙ¡¦»Ù±ç¤ÎÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¸½¹Ô¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Î»Ùµë¤Ï¸¶Â§¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Ç³ØÈñ¤â¤«¤«¤ë¹â¹»À¸¤Ï¡¢µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÎ©¹â¹»¤â¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÌµ½þ¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÉþÂå¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¡¢¤µ¤é¤Ë½ÎÂå¤ä¼õ¸³ÈñÍÑ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤â²È·×¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì»ÒÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡Ö¤·¤ó¤°¤ë¤Þ¤¶¤¢¤º¡¦¤Õ¤©¡¼¤é¤à¡×»öÌ³¶É¤Î¾®¿¹²í»Ò»á¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¼Â¾å¤Î¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÖÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÊÉ¡×¤ÎÌäÂê¤â¿¼¹ï¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯11·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿Î×»þÆÃÊÌµëÉÕ¶â¤Î10Ëü±ß¤â¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Äã½êÆÀ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î5Ëü±ßµëÉÕ¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¢¡¥â¥ä¥·¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤Î¤ËÃÍ¾å¤²¡Ä
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨º¤µç¤·¤ä¤¹¤¤¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ²¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¿Æ»Ò2¿Í¤Ç°ìÆü¤Î¿©Èñ¤¬300±ß¤Î¤ï¤¬²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ä¥·¤ÏÉ¬¼ûÉÊ¤Ê¤Î¤ËÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ª²Û»Ò¤ä²ÌÊªÇä¾ì¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¿É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤òÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¡¢Â¿½ÅºÄÌ³¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸«ÄÌ¤·¤ÎÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¡Ö¼«½õ¡×¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚNPOË¡¿Í¡¡¤·¤ó¤°¤ë¤Þ¤¶¤¢¤º¡¦¤Õ¤©¡¼¤é¤à¡Û
¡Ç80Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÈ¯Â¡£¡Ç18Ç¯Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î¤¿¤á¤ÎÁêÃÌ»ö¶È¤ä½¢Ï«»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä¡½¡Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ¾·â¡ª¡ÎÄã½êÆÀÁØ¡Ï¤Î¶ì¶¡Ï¡½