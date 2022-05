カリフォルニア州アナハイムで開催中のイベント「スター・ウォーズ・セレブレーション」にて、短編アニメのアンソロジーシリーズ『Star Wars: Tales of the Jedi(原題)』が発表された。海外では今秋、Disney+で配信されることになる。

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM- Star Wars (@starwars) May 28, 2022