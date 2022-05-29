²ÎÉñ´ìÄ®¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÌµË¡ÃÏÂÓ¤Ë¡£2¿Í¾è¤ê¡¢°û¼ò±¿Å¾¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼Ì¤ÁõÃå¤â
¸øÆ»Áö¹Ô²ÄÇ½¤ÊÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤¬Ãø¤·¤¤¡£´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¡¢ÊØÍø¤Ê¾è¤êÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾è¤ë¿Í´Ö¼¡Âè¤Ç¤Ï¶§´ï¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£´í¸±±¿Å¾¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÌµË¡ÃÏÂÓ¤È²½¤·¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç3Æü´ÖÄ¥¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡72»þ´Ö¤ÎÀøÉú¼èºà¤Ç»£¤Ã¤¿ÌäÂê¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹
¡¡GWÌÀ¤±¤ÎÁáÄ«¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¶èÌò½êÄÌ¤ê¤ÎÊâÆ»¤ò¡¢2¿Í¾è¤ê¤¹¤ë°ìÂæ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬Áö¤êÈ´¤±¤¿¡£±¿Å¾¤¹¤ë¥Û¥¹¥ÈÉ÷¤ÎÃËÀ¤ÎÉþ¤ò摑¤à¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¡Ö¤Ô¤¨¤ó·Ï½÷»Ò¡×¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼½ª¤ï¤ê¤ÎµÒ¤ò¿·½É±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë´í¸±±¿Å¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤éÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³¹¤Ç¤Ï¥Û¥¹¥È¡¢¥¹¥«¥¦¥È¡¢µÒ°ú¤¤Ê¤É¤Î´Ö¤ÇÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë´í¸±±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ì½ê¤ÏÆ±¤¸¤¯¶èÌò½êÄÌ¤ê¡£½ªÅÅ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿¼Ìë2»þº¢¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë2¿Í¾è¤ê¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¼ÖÆ»¤ÈÊâÆ»¤ò¸ò¸ß¤ËÁö¤ê¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤Î´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼èºàÈÉ¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¾è¤ê¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¹Ô¿Í¤Î½÷À¤Ë¡¢¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤È¥Ê¥ó¥Ñ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿2¿ÍÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥Ï¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÊâÆ»¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿Â¾¸©¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ï¤¶¤ï¤¶Â¾¸©¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤Þ¤ÇÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¡Ö¥È¡¼²£³¦·¨¡×¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤âÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¾è¤ê²ó¤¹
¡¡ÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ö¥È¡¼²£³¦·¨¡×¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤âÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¾è¤ê²ó¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥ë¤ò¹ç¾§¤·¤Ê¤¬¤é¼ò¤ò°û¤ß¡¢¶õ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ß¥¹¥ë¤ÎÉÓ¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡ª¡¡¥¦¥¥ã¡¼¡ª¡×¤È´ñÀ¼¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¡¢¼ò¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¼Ö¤ÇËèÆü²ÎÉñ´ìÄ®¤òÄÌ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬°Û¾ï¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Ö¤Ç¶á¤¯¤òÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÌ¤ÁõÃå¡¢¥ì¡¼¥óÌµ»ë¡¢±¦ÀÞ¼ÖÀþ¤òÄ¾¿Ê
¡¡¤¢¤ëÊÌ¤ÎÆü¡¢¼èºàÈÉ¤¬¿¦°ÂÄÌ¤ê¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Û¥¹¥È³¹¤«¤é¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥ÈÌ¤ÃåÍÑ¤ÎÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ëÃËÀ¤¬°ì»þÄä»ß¥é¥¤¥ó¤òÌµ»ë¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£»þÂ®¤ÏÍ¥¤Ë20Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¸åÊý³ÎÇ§¤ò°ìÀÚ¤»¤º¤ËÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î±¦¼ÖÀþ¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÁö¹Ô¡£±¦ÀÞ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë²Î¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢J-POP¤òÇ®¾§¤·¤Ê¤¬¤é¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò»Ï¤á¡¢¸å¤í¤òÁö¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ËÜÅö¤Ëµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´í¸±±¿Å¾¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿½èÈ³¤ò²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥È¥àË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÆ£³À·½²ðÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¸½¹ÔË¡¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2¿Í¾è¤ê¤ÏÄê°÷³°¾è¼Ö°ãÈ¿¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÌ¤ÁõÃå¤ÏÆ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡°ãÈ¿¡¢2¼ÖÀþ°Ê¾å¤Î¼ÖÆ»¤Î±¦Â¦¤ÎÁö¹Ô¤ÏÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ³¶â¤äÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·½É¶è¤ÏÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÎã¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃåÍÑ¤ÏÇ¤°Õ¤Ê¤É¡¢°ìÉôµ¬À©´ËÏÂ¸å¤Î¥ë¡¼¥ëÅ¬ÍÑ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸«¤«¤±¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î4·î¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î²þÀµ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£»Ü¹Ô¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸½¹ÔË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤À¤¬¡¢¡ÖÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÌµË¡ÃÏÂÓ¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ£³À·½²ð»á¡Û
¥¢¥È¥àË¡Î§»öÌ³½êºë¶ÌÂçµÜ»ÙÉôÄ¹¡£ºë¶ÌÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î·º»öÊÛ¸î¤òÃ´Åö