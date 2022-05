新しく生まれ変わった『ゴシップガール』シーズン1、DL販売とデジタルレンタル決定！

米CWで2007年から2012年まで6シーズンにわたって放送された大人気青春ドラマ『ゴシップガール』。リブート版として生まれ変わった米HBO Max製作の『ゴシップガール(2021)』シーズン1のダウンロード販売とデジタルレンタルが、6月1日(水)より開始となる。

『ゴシップガール(2021)』シーズン1 予告編&あらすじ

よりスキャンダラスに、よりファッショナブルに生まれ変わった本作の舞台は、オリジナル版から10年後のニューヨーク、アッパー・イースト・サイド。人気インスタグラマーのジュリアンを中心とした7人グループが、コンスタンス・ビラード学園のヒエラルキートップに君臨していた。新学期、奨学金を得て転校してきたゾヤをパーティに招待し、困惑する仲間を無視して仲間に招き入れようとするジュリアン。そこに突然謎のInstagramアカウント「ゴシップガール」が開設され、彼らの隠された秘密を次々と投稿し始める。その結果、エリート学生たちのスキャンダラスな私生活が暴露されることとなり、愛憎劇が繰り広げられる…。

『ゴシップガール(2021)』シーズン1 製作スタッフ

オリジナルシリーズの生みの親であるジョシュ・シュワルツ(『クワンティコ』)、ステファニー・サヴェージ(『ダイナスティ』)、らが再集結! さらに、オリジナル版でゴシップガールとして声で出演していたクリステン・ベル(『グッド・プレイス』)もカムバック。また、本家でも衣装を手掛けていたエリック・デイマン(『セックス・アンド・ザ・シティ』)が、引きつづき衣装デザインを担当する。

『ゴシップガール(2021)』シーズン1 キャスト情報

2021年版の新キャストには、ホイットニー・ピーク(『モリーズ・ゲーム』)、ジョーダン・アレクサンダー(『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)、タヴィ・ゲヴィンソン(『スクリーム・クイーンズ』)、エミリー・アリン・リンド(『コード・ブラック 生と死の間で』)、トーマス・ドハティ(『ディセンダント』)、アダム・チャンラー=ベラット(『グッド・ワイフ』)ら。彼ら演じるZ世代のアイコンたちが、きらびやかな映像とともに、ドラマチックな愛憎劇を繰り広げる!

『ゴシップガール(2021)<シーズン1>』 配信情報

6月1日(水)より、ダウンロード販売・デジタルレンタル配信開始(全12話)

発販元 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

