食べロググルメ著名人に聞いた「今月の一皿」。今月食べた中で「一番おいしかった」と太鼓判を押すメニューを教えていただきます。DJ/プロデューサーとして国内外で活躍する田中知之さんを唸らせた一皿とは?

食通が選んだ今月のおいしい料理

新型コロナウイルスの流行により苦戦を強いられていた飲食店は、少しずつ元の活気を取り戻し始めています。私たちも我慢の連続から少し解放され、おいしいものを食べて明日への活力に、そして、飲食店をより盛り上げて行きたいですね。

そこで、グルメ情報に精通している方々に、今月いちばんおいしかったお店や料理についてアンケートを実施。「今月の一皿」「2,000円以下のお手軽グルメ」について教えていただきました。

今回は、食べロググルメ著名人の田中知之さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

田中 知之

DJ/プロデューサーとして国内外で活躍。FPM名義で8枚のオリジナルアルバムをリリースする他、多数のアーティストの楽曲プロデュース、100曲以上のRemixも手掛け、東京2020オリンピック開閉会式、パラリンピック開会式では音楽監督を務めた。食通としても知られ、DJツアーで培った全国各地を網羅する情報量の多さから、各界著名人からの信頼も厚い。

今月のベストワン

Q. 今月行ったお店の中で〈一番おいしかった食べ物〉を教えてください

A. 「きみや」のヘレの焼肉です

ヘレ肉 14,000円〜 出典:kureaさん

噂には聞いていましたが、ここまで凄かったとは! 奈良県生駒の国道沿いに佇むヘレ肉(フィレとは言わず関西人はヘレと呼ぶ)専門を謳う焼肉店、きみや。実は創業50年の老舗でもある。有無も言わせず一人500gくらい出てくるヘレ肉の圧倒的なクオリティにはもはや言葉もない。炭を敷いた鉄板で焼き上がったところを二本のフォークで肉の繊維に沿って割く、と言うか千切ってから、秘伝のタレを付けて一気に喰らうのがここの流儀。いやはや、今までの焼肉エクスペリエンスを軽く刷新するインパクト。親父さんの一見怖そうなのに実は優しいキャラクターも素晴らしい。ヘレ肉専門とは言え、今日は絶品の厚切りタンも登場。まだまだあるんですね、世の中にはうまい物が。

……以上は2013年10月に僕が初めて「きみや」に伺った時にFacebookに残した感想だ。確かその時の食べログの点数は3.10くらいだったように記憶している。2022年4月末日現在の点数が4.12というから驚きだが、先日も再訪させてもらった。点数は随分上がったけれど、ヘレ肉(シャトーブリアン)のみをひたすら食らうスタイルも、親父さんの笑顔も全く変わっていない。やっぱり最高に大好きな一軒だ。

<店舗情報>◆きみや住所 : 奈良県生駒市鹿畑町907TEL : 0743-78-1860受賞・選出歴 :





2,000円以下のお手頃グルメ

Q. 今月食べた中でおすすめしたい、2,000円以下のグルメを教えてください

A. 「湖月」の鍋烙(やきぎょうざ)(600円)です

鍋烙 1人前 出典:korobuさん

コロナで地方への遠征が叶わないでいたのだが、先日ようやくDJで大分に出向き、久々に湖月に再訪。僕は専門店という業態が好きだ。創業は昭和22年。メニューは鍋烙(やきぎょうざ)と瓶ビールのみ。裏路地にあるカウンター席7席のみの小さなお店。今回は1人前15個で600円の餃子を2人前とアサヒスーパードライの中瓶を。こちらの超薄皮餃子が私は好きでたまらない。私の日本3大焼き餃子は大阪・大東市の「丸正餃子店本店」と京都市の「ミスター・ギョウザ」とこちら大分・別府の湖月。丸いお皿に雑然と盛られ、何個かくっついたりしているので、見てくれはお世辞にも良いとは言えませんが、お味は本当に素晴らしい。極薄い皮がパリパリに焼き上がり、豚肉メインの具の味付けも上品。ニンニクも控えめで、特に主張が強いわけではないのに、不思議な中毒性がある。やはり最高でした。

<店舗情報>◆湖月住所 : 大分県別府市北浜1-9-4TEL : 0977-21-0226受賞・選出歴 :





※価格はすべて税込。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

※アンケート内容と記事公開日時点で「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:田中知之・食べログマガジン編集部

The post 食通が魅せられた「今月の一皿」。やみつきになるパリパリ薄皮餃子 first appeared on 食べログマガジン.