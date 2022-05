【海外ドラマ最新情報】大物俳優の訃報、SW関連ニュースが到着

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日はディズニーランドのあるカリフォルニア州アナハイムで開催中の「スター・ウォーズ・セレブレーション」で明らかになった最新情報や、大物俳優の訃報が到着した。まとめてご紹介しよう。

『グッドフェローズ』や『フィールド・オブ・ドリームス』などを代表作に持つレイ・リオッタが就寝中に亡くなっていたことがわかった。享年67。新作映画『Dangerous Waters(原題)』の撮影のため、ドミニカ共和国に滞在中だった。

数多くの出演作を持つが、TVシリーズでは『ER 緊急救命室』シーズン11にゲスト出演をした際にエミー賞を受賞。その後も『Texas Rising(原題)』、『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』や『ハンナ 〜殺人兵器になった少女〜』などに出演。タロン・エガートン(『キングスマン』)が主演を務めるApple TV+のミニシリーズ『Black Bird(原題)』にもメインキャストの一人として登場しており、今年7月からの配信予定だった。

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw