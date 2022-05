『マンダロリアン』シーズン3が、2023年2月に配信スタートすることが「スター・ウォーズ」セレブレーションにて正式に発表された。新シーズンでは、『ボバ・フェット/The Book of Boba Fett』にも登場したマンダロリアンとグローグーの物語が続けて描かれる。

公式Twitterでは、「マンダロリアンとグローグーは、2023年2月にDisney+で独占配信される『マンダロリアン』シーズン3で旅を続ける」と投稿されている。

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/CHqUL1gec7- The Mandalorian (@themandalorian) May 26, 2022