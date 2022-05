人気スペインドラマを韓国でリメイクした「ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え」など、Netflixで6月から配信される韓国ドラマを紹介する。(編集部・梅山富美子)

「ペーパー・ハウス・コリア:統一通貨を奪え」6月24日独占配信

Netflixの人気シリーズのリメイク作。「イカゲーム」のパク・ヘス、「花様年華 〜君といた季節〜」のユ・ジテら豪華キャストが出演する。造幣所が強盗団によって占拠され、警察は“教授”と呼ばれる男と謎めいた黒幕に迫っていく。

「還魂」6月18日より毎週新着エピソード独占配信

「偶然見つけたハル」「ドドソソララソ」のイ・ジェウク、「この恋は初めてだから 〜Because This is My First Life」「空から降る一億の星」のチョン・ソミンら出演のファンタジーロマンス。盲目の女性の体に宿った魔女が、運命を変えるために助けを求める名門一族の男と出会う。

「美男堂の事件手帳」6月27日より毎週新着エピソード独占配信

「ショッピング王ルイ」「空から降る一億の星」のソ・イングク、「このエリアのクレイジーX」のオ・ヨンソ共演のミステリー。怪しいカフェの偽占い師で、元プロファイラーのナム・ハンジュン(ソ・イングク)は、危険で奇妙な事件に巻き込まれる。

「ウ・ヨンウ弁護士は天才肌」6月29日より毎週新着エピソード独占配信

「恋慕」のパク・ウンビン主演のヒューマン法廷ドラマ。IQ164の天才的な頭脳とアスペルガー症候群を併せ持つ弁護士ウ・ヨンウ(パク・ウンビン)が偏見や不条理に立ち向かっていく。