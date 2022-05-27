»³ÅÄÍµµ®¤¬¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿²ø±é ¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×´°·ëÊÔ¡¢¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÝÓÌÇÀï¤Î±ÇÁü²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2022/05/27¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ Éü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡¿ºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¡ÊÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡§¸ø³«Ãæ¡¿ºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡§6·î24Æü¸ø³« ¢¨ÆóÉôºîÏ¢Â³¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÝÓÌÇÀï¤Î±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢ËÜ¿Í¤ÎÁ°¤Ç»×¤ï¤º¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿½÷Í¥ÌÀ¤«¤¹
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¼ç±é¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×´°·ëÊÔ
¸¶ºî¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·î´©¡Ö¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤ä¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢åÌÌ©¤ËÎý¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢°µÅÝÅª¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ö¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡×¡£Ï£¶â½Ñ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²Í¶õ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¥À¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ï¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¤·¤¿º£¤âÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÏ¢ºÜ³«»Ï20¼þÇ¯¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÌÆóÉôºî¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥É¤È¥¢¥ë¡¢·»Äï¤ÎÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ò¡¢¸¶ºî¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤ÎËõ»¦¤òÀÀ¤¦ÃË¥¹¥«¡¼¤È¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¡£¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÁÔÂç¤Ê¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆóºî¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç±é¤ÏÁ°ºî¤Ë°ú¤Â³¤Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Ì³¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¡È¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡É¤ÎÆó¤ÄÌ¾¤ò»ý¤Ä¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥¨¥ë¥ê¥Ã¥¯¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜÅÄÍã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤é¤¬Â³Åê¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¡¢ÆâÌîÀ»ÍÛ¤ä¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢·ª»³ÀéÌÀ¡¢»³ÅÄÍµµ®¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËË´¤¯¤·¤¿Êì¿Æ¤òÁÉ¤é¤»¤è¤¦¤È¹Ô¤Ã¤¿Ï£¶â½Ñ¤Î¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤ë¿ÍÂÎÏ£À®¤Ë¤è¤ê¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë·»Äï¤¬ºÇ¸å¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤È¤Ï¡©¸¶ºî¤ò°¦¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬¡¢¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡Ù¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤ò°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤ë¡¢Æ²¡¹¤Î¡È´°·ëÊÔ¡É¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÆóÉôºî¤Ç¤ÏÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¹ÓÀî¹°ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥É¤È¥¢¥ë¡¢·»Äï¤ÎÎ¹¤Î·ëËö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»³ÅÄÍµµ®±é¤¸¤ë¥¾¥ë¥Õ¡¦J¡¦¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤¬¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ë¿Í¤ò½±·â¡¡±ÇÁü²ò¶Ø
¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤¬¡È¿Í´ÖÊ¼´ï¡É¤È¤·¤Æ¶î¤ê½Ð¤µ¤ìÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÝÓÌÇÀï¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó±ÇÁü¡£¾¹»¤¬¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ë¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸í¼Í¤·»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÆâÍð¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ì¥¤ÂçÁíÅý¡Ê´Ü¡Ë¤«¤é¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ë¿Í¤ò°ì¿Í»Ä¤é¤º»¦³²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èó¿ÍÆ»Åª¤ÊÌ¿Îá¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¡ØÉü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ý¤ÎÃË¡È¥¹¥«¡¼¡É¡Ê¿·ÅÄ¡Ë¤Ë¡È¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤òËõ»¦¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Éü½²¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¸µ¶§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ë¿Í¤òÁÀ¤¦¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤¿¤Á¤¬Ç÷¤ê¡¢Çú·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤¹¤ë²È²°¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ·»¤òÃµ¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÁö¤ê²ó¤ë¥¹¥«¡¼¤Î»Ñ¤¬¡£Ìµ»ö¤Ë·»¡ÊÂç´ÓÍ¦Êå¡Ë¤È¹çÎ®¤·¤¿¥¹¥«¡¼¤Ï¡¢·»¤«¤éÏ£¶â½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢À¸¤»Ä¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤¥¹¥«¡¼¤Ë¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ø¤·¤¤ÃË¤¬¥¹¥«¡¼¤È·»¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¡£¡Ö¹ÈÏ¡¡×¤ÎÆó¤ÄÌ¾¤ò»ý¤Ä¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¡¦¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤¬¡¢Ï£¶â½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤·¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÂæ»ì¡Ö¤¤¤¤²»¤À¡ª¡×¤È¼«¿È¤Îµ¯¤³¤·¤¿ÇúÈ¯¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ´¿´î¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡£¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Î¹¶·â¤«¤é¥¹¥«¡¼¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿·»¤¬Ì¿¤ò¼º¤¤¡¢Èá¤·¤Éü½²¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦±¿Ì¿Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Ç¤â¤³¤Î¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÝÓÌÇÀï¤ÏÀ¨»´¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ë¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥í¥¤¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ë¡¢¥ê¥¶¡¦¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡ÊÏ¡ÐÇ¡Ë¡¢¡È¹äÏÓ¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡É¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¤¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê»³ËÜ¡Ë¡¢¥Þ¡¼¥¹¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡Êº´Æ£Î´ÂÀ¡Ë¤é¡¢¥¢¥á¥¹¥È¥ê¥¹·³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¶»»¤¹¤Ù¤²áµî¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°Ìò¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¤â¡Ö¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ë¤ÎÀï¤¤¤Î¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤È±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀï¤¤¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë±é¤¸¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇúÈ¯¤ò°¦¤¹¤ëÇúÃÆ¶¸¤Ç¤¢¤ê¡È¹ÈÏ¡¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ¡É¡¢¥¾¥ë¥Õ¡¦J¡¦¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿»³ÅÄÍµµ®¤Ï¡¢2021Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ÇÈ±¤òÄæ¤ê¾å¤²¡¢Ë½ÁöÂ²¤ÎÉûÁíÄ¹¡¦¥É¥é¥±¥ó¤ò¹¥±é¤·¡¢¡Ö¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤ÏÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÅØÎÏ²È¤Î¸åÇÚ·º»ö¤ò±é¤¸¡¢¤Þ¤¿Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡Ö»ÖÂ¼¤±¤ó¤È¥É¥ê¥Õ¤ÎÂçÇú¾ÐÊª¸ì¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦»ÖÂ¼¤±¤óÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÇÐÍ¥¤À¡£
¡Ö¸¶ºî¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤ò»ý¤Ä»³ÅÄÍµµ®¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿Åª¤ÊÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¥ó¥Ö¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·»¤ò»¦¤µ¤ìÉü½²¤òÀÀ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¥¹¥«¡¼¤ò±é¤¸¤¿¿·ÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥«¡¼¤ÏÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¼«¿È¤Î±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥¹¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤¥·¡¼¥ó¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ãæ¡¢¥¹¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¯¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÅÄ¤Ï¥¹¥«¡¼¤¬Éé¤Ã¤¿½ý¤òÂÎ¸½¡£¥¹¥«¡¼¤Î²áµî¤òÃÎ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤Ï¡¢°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥«¡¼¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë¶¦´¶¤·¤É¤³¤«Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¨¥É¤È¥¢¥ë¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¹ñ²ÈÏ£¶â½Ñ»Õ¤Ëº¨¤ß¤òÊú¤¨¡¢Ëõ»¦¤òÀÀ¤¦¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉü½²¼Ô¡È¥¹¥«¡¼¡É¤À¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¡¢¥¹¥«¡¼¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·»ÄïÆó¿Í¤Ï¸µ¤Î¿ÈÂÎ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£¹ñ²È¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï°ìÂÎ¡©¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¥Ï¥¬¥ì¥ó´°·ëÊÔ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¹ÓÀîÀèÀ¸¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡¢±Ç²è²½¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ°î¤ì¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¡£
½ý¤ÎÃË¡È¥¹¥«¡¼¡ÉÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¤¥·¥å¥ô¥¡¡¼¥ëÝÓÌÇÀï¡£¸¶ºî¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î´°·ëÊÔÆóÉôºî¡£Êª¸ì¤Ë¤â¤è¤ê¿¼¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Á°ºî¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ËÜºî¤Î·ëËö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¸¶ºî¼Ô¡¦¹ÓÀî¹°ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¸ÂÄêÇÛÉÛ
¤Þ¤¿¡¢27Æü¤è¤êÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂèÆóÃÆ¤ÎÇÛÉÛ¤¬³«»Ï¡£27Æü¡Á29Æü¤Î»°Æü´Ö¤Î¤ß¡¢ÀèÃå¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¡£º£²óÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸¶ºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬±Ç²è¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¹ÓÀîÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£¹ÓÀîÀèÀ¸¤Ï¡¢¼«¿È¤â»£±Æ¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»£±ÆÉ÷·Ê¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî³¨¤Ç³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬º£¤Ë¤âÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢³è¤³è¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Î»£±Æ¤â³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë28Æü¡¢µþÅÔ¤Ë¤Æ¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ Éü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡õÁ´¹ñÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬³«ºÅ¡£¼ç±é¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¡£¤½¤·¤ÆÆ±Æü28Æü¤ËÂçºå¤Ë¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ29Æü¤Ë¤Ï¡Ø¹Ý¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ ´°·ëÊÔ Éü½²¼Ô¥¹¥«¡¼¡Ù¸ø³«¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØºÇ¸å¤ÎÏ£À®¡ÙÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤ºÇÂ®Àè¹Ô¾å±Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û