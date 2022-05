【海外ドラマ最新情報】J.J.エイブラムス、アニメ『マッハGoGoGo』の実写ドラマ製作へ

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は日本のアニメ『マッハGoGoGo』の実写ドラマ製作が明らかになったほか、『チャッキー』シーズン2撮影開始、『グレイズ・アナトミー』が通算400話を迎えたニュースをお届けしよう。

【関連記事】【海外ドラマ最新情報】銃撃事件をうけ『FBI』放送が延期、『ザット ’70s ショー』スピンオフ新キャスト情報

‘Speed Racer’ Live-Action TV Series From Bad Robot In Works At Apple TV+ https://t.co/F9qq1ny6Ew

1967〜1698年に日本のフジテレビで放送されたタツノコプロ製作のテレビアニメ『マッハGoGoGo』が、Apple TV+配信の実写ドラマシリーズとして企画が進行中。J.J.エイブラムス(『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』)率いるバッド・ロボット・プロダクションズと同社が契約中のワーナー・ブラザース・テレビジョンが製作を手掛けるという。

『マッハGoGoGo』は、吉田竜夫による同盟の漫画が原作のスポーツカーレースアニメ。アメリカでは、日本放送とほぼ同時期に『Speed Racer』のタイトルで放送されていた。2008年には、ウォシャウスキー姉妹監督によって『スピード・レーサー』(原題:Speed Racer)のタイトルで実写映画が公開された。

今回のドラマシリーズについて、詳細は明かされていないが、原作に立ち返って1960年代のクラシックな雰囲気になるという。脚本・製作総指揮・ショーランナーを務めるのは、イラム・マルティネス(ドラマシリーズ『スノーピアサー』)とロン・フィッツジェラルド(『ウエストワールド』)。

The Chucky TV series is filming in Toronto and the horror doll arrived to the city in style https://t.co/P13BHp66Ch #Toronto

- blogTO (@blogTO) May 25, 2022