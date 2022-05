今週、「ストレンジャー・シングス」の公式SNSでは暗号のようなものが投稿されている。これらは、世界各地で開かれようとしている「裏側の世界」へつながる裂け目の座標なのだ。IGN USが独占で明らかにした。

Something big is coming. Find your city, and that's where we'll be. ⬇️ pic.twitter.com/ZDi2OZyFAG- Stranger Things (@Stranger_Things) May 24, 2022