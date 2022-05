シャーロット王女は、イギリスの王位継承順位2位のウィリアム王子の娘でありながら、兄ジョージ王子と弟のルイ王子と同じように、どちらかといえば「普通の」子どもたちと同じように育てられてきたとされる。

そして、ウィリアム王子とキャサリン妃は、家庭生活についてはプライベートを保つことを重視している。ただ、ときには子どもたちの近況について、うっかり口を滑らせることもある。

そのケンブリッジ公爵夫妻によると、シャーロット王女は、あることに“かなりの才能”を持ち合わせているもよう(王女が曾祖母のエリザベス女王と同じように「馬に夢中」であること、さらに早くも騎手としての才能をうかがわせていることは、驚くことではない)。

キャサリン妃によると、シャーロット王女は乗馬以外にも大好きな体操で、その才能の高さを示しているという。

イギリスの『エンターテインメント・デイリー』によると、キャサリン妃は2020年のアイルランド訪問中、ウィリアム王子とともに、サーカスのパフォーマーたちと面会。そのとき一人娘の王女について、次のように話していたとのこと。

「シャーロットは体操が大好きなんです。側転や逆立ち、何でもできます」

「バランスと運動に関する基本的なスキルを身に着けるのに、体操はとても良いのですよね」

さらに、キャサリン妃のこの発言に、ウィリアム王子はこう付け加えていたという。

「柔軟性のためにも良いですよね。長期的な健康のために、本当に良いでしょう?」

「少し前に『シルク・ドゥ・ソレイユ』(のショー)を見に行きました。素晴らしかったですよ」

シャーロット王女は今月初めに7歳の誕生日を迎えたばかり。ケンブリッジ公爵夫妻はそれを記念して、キャサリン妃がブルーベルの花畑で撮影した王女の写真2枚(1枚はペットの犬と一緒)を公開。ロイヤルファンを喜ばせた。

写真撮影が趣味のキャサリン妃は、家族の特別な瞬間をいつもカメラに収め、その一部を公開している。そして、それは一家のプライバシーを保つことにも役立っている。

SNSでシェアされる写真にはフォロワーたちから、「シャーロット王女がウィリアム王子にそっくり」とのコメントが数多く投稿されており、なかには「いまのところ、王女はウィリアム王子とうり二つ」と書き込んだ人も。

