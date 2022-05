ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月25日(水)、PlayStation用ソフトや関連ハードウェアが一挙割引となる大型セール「Days of Play」を全国の取り扱い店にて開始した。期間は6月8日(水)まで。

本セールではPS5/PS4向けの人気タイトルにくわえ、「DualSense ワイヤレスコントローラー」やPS5の3Dオーディオ機能用にチューニングされた「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」などのアイテムが割引対象となっている。

また、「PlayStation VR」本体に周辺機器の「PlayStation Camera」と5つのVRゲームを収める『PlayStation VR WORLDS』をセットにしたスターターキット「PlayStation VR Special Offer」もセールにあわせて新たに発売。メーカー純正の各種商品が通常よりお得な割引価格で購入可能だ。

Amazonをはじめとするセール実施ストアについてはPlayStation公式ブログから確認できる。本記事ではおもな値引き商品を以下に取り上げて紹介していく。

※価格はすべて税込。一部商品は在庫切れやセール対象期間が異なる場合もあるため、購入の際はストアページで最新の表記をご確認ください。

文/dashimaru

PS5用タイトル

1436円オフ

『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』

4336円→2900円

1170円オフ

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』

(Amazonオリジナルデカールステッカー特典付き)

7949円→6779円

PS4用タイトル

1207円オフ

『ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits』

2189円→982円



1207円オフ

『グランツーリスモSPORT PlayStation Hits』

2189円→982円

2390円オフ

『Days Gone Value Selection』

4290円→1900円

2390円オフ

『Detroit: Become Human Value Selection』

4290円→1900円

1207円オフ

『Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits』

2189円→982円

1112円オフ

『Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition』

3012円→1900円

2390円オフ

『New みんなのGOLF Value Selection』

4290円→1900円

DualSense ワイヤレスコントローラー

1100円オフ

「DualSense ワイヤレスコントローラー」

(Amazon特典充電ケーブル3m付き)

7678円→6578円

1100円オフ

「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」

(Amazon特典充電ケーブル3m付き)

7678円→6578円

888円オフ

「DualSense ワイヤレスコントローラー 充電スタンドセット」

1万273円→9385円

PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット

1507円オフ

「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」

1万978円→9471円

3778円オフ

「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック」

1万978円→7200円

PlayStation VR

「PlayStation VR Special Offer」

2万7478円(希望小売価格)

このほかPS Storeでは、『Ghostwire: Tokyo』や『サイバーパンク2077』といった大型タイトルを含むさまざまなソフトが6月8日の23時59分までセール価格で販売中だ。

上記の割引商品とあわせてお得なこの機会に、より充実したゲーミング環境を整えてみてはいかがだろうか。

