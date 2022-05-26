　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月25日（水）、PlayStation用ソフトや関連ハードウェアが一挙割引となる大型セール「Days of Play」を全国の取り扱い店にて開始した。期間は6月8日（水）まで。

　本セールではPS5/PS4向けの人気タイトルにくわえ、「DualSense ワイヤレスコントローラー」やPS5の3Dオーディオ機能用にチューニングされた「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」などのアイテムが割引対象となっている。

　また、「PlayStation VR」本体に周辺機器の「PlayStation Camera」と5つのVRゲームを収める『PlayStation VR WORLDS』をセットにしたスターターキット「PlayStation VR Special Offer」もセールにあわせて新たに発売。メーカー純正の各種商品が通常よりお得な割引価格で購入可能だ。

（画像はAmazon.co.jpより）

　Amazonをはじめとするセール実施ストアについてはPlayStation公式ブログから確認できる。本記事ではおもな値引き商品を以下に取り上げて紹介していく。

※価格はすべて税込。一部商品は在庫切れやセール対象期間が異なる場合もあるため、購入の際はストアページで最新の表記をご確認ください。

文／dashimaruAmazon「Days of Play」セール特設ページはこちら

PS5用タイトル

（画像はAmazon.co.jpより）

1436円オフ
『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』
4336円→2900円

『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

1170円オフ
『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』
（Amazonオリジナルデカールステッカー特典付き）
7949円→6779円

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』（特典付き）をAmazonで購入する

PS4用タイトル

（画像はAmazon.co.jpより）

1207円オフ
『ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits』
2189円→982円

『ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

1207円オフ
『グランツーリスモSPORT PlayStation Hits』
2189円→982円

『グランツーリスモSPORT PlayStation Hits』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

2390円オフ
『Days Gone Value Selection』
4290円→1900円

『Days Gone Value Selection』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

2390円オフ
『Detroit: Become Human Value Selection』
4290円→1900円

『Detroit: Become Human Value Selection』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

1207円オフ
『Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits』
2189円→982円

『Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

1112円オフ
『Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition』
3012円→1900円

『Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition』をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

2390円オフ
『New みんなのGOLF Value Selection』
4290円→1900円

『New みんなのGOLF Value Selection』をAmazonで購入する

DualSense ワイヤレスコントローラー

（画像はAmazon.co.jpより）

1100円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー」
（Amazon特典充電ケーブル3m付き）
7678円→6578円

「DualSense ワイヤレスコントローラー」（特典付き）をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

1100円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」
（Amazon特典充電ケーブル3m付き）
7678円→6578円

「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」（特典付き）をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

888円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー 充電スタンドセット」
1万273円→9385円

「DualSense ワイヤレスコントローラー 充電スタンドセット」をAmazonで購入する

PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット

（画像はAmazon.co.jpより）

1507円オフ
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」
1万978円→9471円

「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」をAmazonで購入する
（画像はAmazon.co.jpより）

3778円オフ
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック」
1万978円→7200円

「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック」をAmazonで購入する

PlayStation VR

（画像はAmazon.co.jpより）

「PlayStation VR Special Offer」
2万7478円（希望小売価格）

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　このほかPS Storeでは、『Ghostwire: Tokyo』『サイバーパンク2077』といった大型タイトルを含むさまざまなソフトが6月8日の23時59分までセール価格で販売中だ

　上記の割引商品とあわせてお得なこの機会に、より充実したゲーミング環境を整えてみてはいかがだろうか。

Amazon「Days of Play」セール特設ページはこちらPS Store「Days of Play」セール特設ページはこちら