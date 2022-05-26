PlayStation製品に特化した大型セール「Days of Play」がスタート！ PS5/PS4用の人気ソフトからDualSenseコントローラーまで、お得に買える対象アイテムを一挙紹介
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月25日（水）、PlayStation用ソフトや関連ハードウェアが一挙割引となる大型セール「Days of Play」を全国の取り扱い店にて開始した。期間は6月8日（水）まで。
本日5月25日(水)から、PS Storeと全国のPlayStation®取扱店にて｢Days of Play｣セールが開催中！
PS VRのお得な新パック｢PlayStation®VR Special Offer｣も数量限定で発売！詳しくはこちら⇒ https://t.co/yS4fehEG1V#DaysofPlay #PSStore pic.twitter.com/eS5p5PN5CH— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) May 25, 2022
本セールではPS5/PS4向けの人気タイトルにくわえ、「DualSense ワイヤレスコントローラー」やPS5の3Dオーディオ機能用にチューニングされた「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」などのアイテムが割引対象となっている。
また、「PlayStation VR」本体に周辺機器の「PlayStation Camera」と5つのVRゲームを収める『PlayStation VR WORLDS』をセットにしたスターターキット「PlayStation VR Special Offer」もセールにあわせて新たに発売。メーカー純正の各種商品が通常よりお得な割引価格で購入可能だ。
Amazonをはじめとするセール実施ストアについてはPlayStation公式ブログから確認できる。本記事ではおもな値引き商品を以下に取り上げて紹介していく。
※価格はすべて税込。一部商品は在庫切れやセール対象期間が異なる場合もあるため、購入の際はストアページで最新の表記をご確認ください。
文／dashimaruAmazon「Days of Play」セール特設ページはこちら
PS5用タイトル
『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』をAmazonで購入する
1436円オフ
『アンチャーテッド トレジャーハンターコレクション』
4336円→2900円
『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』（特典付き）をAmazonで購入する
1170円オフ
『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』
（Amazonオリジナルデカールステッカー特典付き）
7949円→6779円
PS4用タイトル
『ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits』をAmazonで購入する
1207円オフ
『ゴッド・オブ・ウォー PlayStation Hits』
2189円→982円
『グランツーリスモSPORT PlayStation Hits』をAmazonで購入する
1207円オフ
『グランツーリスモSPORT PlayStation Hits』
2189円→982円
『Days Gone Value Selection』をAmazonで購入する
2390円オフ
『Days Gone Value Selection』
4290円→1900円
『Detroit: Become Human Value Selection』をAmazonで購入する
2390円オフ
『Detroit: Become Human Value Selection』
4290円→1900円
『Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits』をAmazonで購入する
1207円オフ
『Horizon Zero Dawn Complete Edition PlayStation Hits』
2189円→982円
『Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition』をAmazonで購入する
1112円オフ
『Marvel’s Spider-Man Game of the Year Edition』
3012円→1900円
『New みんなのGOLF Value Selection』をAmazonで購入する
2390円オフ
『New みんなのGOLF Value Selection』
4290円→1900円
DualSense ワイヤレスコントローラー
「DualSense ワイヤレスコントローラー」（特典付き）をAmazonで購入する
1100円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー」
（Amazon特典充電ケーブル3m付き）
7678円→6578円
「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」（特典付き）をAmazonで購入する
1100円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック」
（Amazon特典充電ケーブル3m付き）
7678円→6578円
「DualSense ワイヤレスコントローラー 充電スタンドセット」をAmazonで購入する
888円オフ
「DualSense ワイヤレスコントローラー 充電スタンドセット」
1万273円→9385円
PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」をAmazonで購入する
1507円オフ
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット」
1万978円→9471円
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック」をAmazonで購入する
3778円オフ
「PULSE 3D ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック」
1万978円→7200円
PlayStation VR
「PlayStation VR Special Offer」をAmazonで購入する
「PlayStation VR Special Offer」
2万7478円（希望小売価格）
このほかPS Storeでは、『Ghostwire: Tokyo』や『サイバーパンク2077』といった大型タイトルを含むさまざまなソフトが6月8日の23時59分までセール価格で販売中だ。
上記の割引商品とあわせてお得なこの機会に、より充実したゲーミング環境を整えてみてはいかがだろうか。Amazon「Days of Play」セール特設ページはこちらPS Store「Days of Play」セール特設ページはこちら