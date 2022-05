プロスケーターの織田信成が25日にインスタグラムを更新し、冬季五輪2大会連続金メダリストの羽生結弦との2ショットを公開。コメント欄には世界中の「羽生ファン」からの歓喜と感謝の声が寄せられている。

27日の幕張公演からスタートする「Fantasy on Ice」。織田は 「3年ぶりの開催!」というコメントとともに、同イベントで共演する羽生との2ショットを公開している。

織田は、仲良さそうに「横ピース」で顔を寄せ合う羽生との2ショットのほか、他の出演スケーターとの集合ショットをアップし、「久しぶりでリハから楽し過ぎた 盛り上がっていきましょう〜!!」と、イベントへの高いモチベーションをのぞかせている。

突然投稿された羽生のショットにファンは歓喜。「織田さん羽生さん2ショ可愛すぎです」「羽生くん可愛すぎる アイスショー楽しみしてます」「信成さん、ありがとうございます!!!」といった日本語のコメントのほか、「So happy to see YUZU」「I so miss u yuzru」といった英語をはじめとする各国の言語でのコメントが寄せられ、羽生のショットが世界中のファンを喜ばせていた。

