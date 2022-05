読売テレビエンタープライズは、週刊少年ジャンプにて連載中の大人気漫画『僕のヒーローアカデミア』とサンリオキャラクターズの第2弾コラボレーションイラストを使用した新商品を販売いたします。

本商品はあそびファクトリー公式通販サイトにて2022年6月1日まで予約販売を受け付けており、7月下旬から順次発送予定です。

また、商品は2022年7月8日から開催される“僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ”コラボ先行フェア第2弾 in東急ハンズにて先行販売を予定しており、2022年7月下旬より全国のアニメショップなどで順次発売を予定しております。

緑谷出久×ポチャッコ、爆豪勝己×バッドばつ丸、麗日お茶子×マイメロディ、飯田天哉×シナモロール、轟焦凍×タキシードサム、切島鋭児郎×ウィアーダイナソアーズ、蛙吹梅雨×けろけろけろっぴ、オールマイト×ハローキティ、相澤消太×チョコキャット、エンデヴァー×ポムポムプリン、ホークス×あひるのペックル、死柄木弔×ぐでたま、荼毘×ハンギョドン、トガヒミコ×クロミ、トゥワイス×おさるのもんきちの全15キャラ展開です。

販売場所:“僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ”コラボ先行フェア第2弾 in東急ハンズ、及び、全国のアニメショップ、Amazonやアニメグッズ通販サイトにて販売予定。

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ アクリルスタンドA 全15種

販売価格:各880円(税込)

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ クリアファイルA 全15種

販売価格:各385円(税込)

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ トレーディング缶バッジA 1年A組 全7種

販売価格:1個 385円(税込)/1BOX 2,695円(税込)

※ブラインド商品となります

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ トレーディング缶バッジA プロヒーロー&敵<ヴィラン> 全8種

販売価格:1個 385円(税込)/1BOX 3,080円(税込)

※ブラインド商品となります

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルキーホルダーA 1年A組 全7種

販売価格:1個 660円(税込)/1BOX 4,620円(税込)

※ブラインド商品となります

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ トレーディングアクリルキーホルダーA プロヒーロー&敵<ヴィラン> 全8種

販売価格:1個 660円(税込)/1BOX 5,280円(税込)

※ブラインド商品となります

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ 貼って剥がせるダイカットステッカーA 全15種

販売価格:各550円(税込)

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ マスキングテープA(1年A組/プロヒーロー/敵<ヴィラン>) 全3種

販売価格:各550円(税込)

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ マグカップA(1年A組/プロヒーロー/敵<ヴィラン>) 全3種

販売価格:各1,650円(税込)

僕のヒーローアカデミア×サンリオキャラクターズ ランチクロスA 全1種

販売価格:1,650円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN