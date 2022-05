『ワンダヴィジョン』監督がAppleTV＋でゴジラとタイタンのドラマシリーズを製作

マーベル・スタジオ初のオリジナルドラマシリーズとして話題を呼んだ『ワンダヴィジョン』で製作総指揮と監督を務めたマット・シャックマンが、AppleTV+で製作中のゴジラとタイタンを描くシリーズに参加すると米Deadlineが伝えている。

シャックマンが第1話と第2話の監督を務めるのは“モンスター・ヴァース”で展開される実写シリーズ。“モンスター・ヴァース”とは、米レジェンダリー・テレビジョンによる大型企画で2014年の『GODZILLA ゴジラ』、2017年の『キングコング:髑髏島の巨神』、2019年の『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』、2021年の『ゴジラvsコング』などの映画が製作されてきた。

Matt Shakman (#WandaVision, #GameofThrones) is coming on board to direct the first two episodes of the upcoming live-action #Monsterverse series on @AppleTVPlus. pic.twitter.com/UCQ2jJLmel

- Legendary (@Legendary) May 19, 2022