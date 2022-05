海外メディアのGAMINGbibleやTheGamerがゲームプラットフォーム「Solitaired」により発表された「ゲームキャラの年収を解明する研究」を報じ、海外で話題を呼んでいる。年収の調査はビデオゲームを象徴する50以上のキャラクターを対象に実施されたという。

Solitairedの調査ではビデオゲームキャラクターの職業を決定し、給与調査サービスSalary Expertの比較ツール、Indeed、Federal Payを参照して各給料の平均値を取得し、職業に因んだキャラクターのごとの年収を算出している。

(画像はStudy Examines How Much Video Game Characters Would Make In The Real World, Accidentally Finds Cops Are Overpaidより)

今回の調査で見事ランキング1位を獲得したキャラクターは『ボーダーランズ2』にて極悪なビジネスを展開するハンサム・ジャックで、年収は43万2524ドル。元プログラマーながら惑星パンドラを拠点とする武器製造会社のCEOに成り上がった大悪党は、最低でもそれくらいのお給料はゲットしているはずだ。

第2位は『メタルギアソリッド』よりソリッド・スネークで年収は13万9632ドル、職業は特殊部隊兵。第3位は『バイオハザード』シリーズのアルバート・ウェスカーで11万7557ドル、職業は生物学者だ。上位にランクインするキャラクターの職業はいずれもラグジュアリーな迫力を持ち合わせており、高収入だと言われれば思わず納得してしまうだろう。

また、『CoD:BO』の1と2の主人公アレックス・メイソンが職業CIA工作員で第4位、『Max Payne』の主人公マックス・ペインはニューヨーク市警の刑事で第5位、『L.A.ノワール』のコール・フェルプスはロサンゼルス市警の刑事として第6位にランクインしている。各キャラクターの年収も、職業から想起するシリアスなイメージからなんとなく納得させる力が感じられる。

7位はMIT卒の理論物理学者であり『ハーフライフ』の主人公のゴードンフリーマン、9位は『The sims』本編に同梱される既製シムのひとりモーティマーゴスで科学者。10位は『デッドスペース』の主人公アイザック・クラークと、警官や工作員に継いで理系のインテリが高収入である。なお、8位は『レッド・デッド・リデンプション2』のアーサー・モーガンが「バウンティーハンター」でランクインしているが、バウンティーハンターの平均年収をどの様に産出したのかは不明だ。

(画像はSteam :Borderlands 2より)

(画像は“METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS” OFFICIAL SITEより)

また、あわせてワースト10のランキングも公開されているが、こちらは年収の算出プロセスや、前提となる職業の推定が困難なキャラクターが多い印象だ。

例えば、ワースト1位にはパックマンが年収2万670ドルでランクインしているが、職業は警備員となっている。曲解してパックマンを警備員として定義することも可能だが、ほぼ全裸の黄色い球体が警備員を勤めている絵面は想像し難い。

また、『ストリートファイター』シリーズよりリュウが「武道インストラクター」としてワースト5位に選ばれているが、拳で車を大破させることが可能な格闘家は、格闘技の指導以外でもなんらかの形でそれ以上の収入が得られそうだ。波動拳が出せる時点で就職にも有利だろう。

ワースト2位には『ゼルダの伝説』より主人公リンクが騎士としてランクインしており、年収は2万5533ドル。3位は職業「プライベートファーストクラスソルジャー」でクラウドが選ばれている。

なお、ワースト4位は『アサシンクリード』シリーズ現代パートの主人公で、クレジットカード未所持の主人公デズモンド・マイルズで職業はバーテンダーだ。騎士やプライベートファーストクラスソルジャーはバーテンダー以上に待遇が良くないという。

はたして算出された年収が正確なのか、そもそも仕事に見合っている収入なのかなど、ランキングには納得のいかない要素も散見されそうだ。しかしそれぞれの作中のキャラクターの設定をあらためて思い出したり、年収の数値を同人活動に役立てることができるかもしれない。無論、妄想の肴にするのも一興だろう。

(画像はクラウド・ストライフ | CHARACTER | FINAL FANTASY VII REMAKE | SQUARE ENIXより)

Study Examines How Much Video Game Characters Would Make In The Real World, Accidentally Finds Cops Are OverpaidはこちらStudy Detailing How Much Gaming Characters Earn Offers Wild Resultsはこちら