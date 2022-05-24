ADHD¤ÎÉ×¤ÈÊë¤é¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¡¡¡Ö»Ä¶â¤¬·î¼ý¡×¤Çµ¤¤¬³Ú¤Ë¡¡¡ÖÀáÌó¤È²æËý¤Ï°ã¤¦¡×µß¤ï¤ì¤¿°ì¸À
¤ª¸ß¤¤¤ÎÆÌ±ú¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤ÎÀ¾½ÐÌï²Ã¡Ê¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¤Î¸÷¡Ê¤Ò¤«¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê26¡ËÉ×ºÊ¡£É×¡¦¸÷¤µ¤ó¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤äºÊ¡¦Ìï²Ã¤µ¤ó¤ÎÀáÌó°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìï²Ã¤µ¤ó»ëÅÀ¤Ç¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡§À¾½ÐÌï²Ã¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛADHD¡¦ASDÉ×ÉØ¤Î¹©É×¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¥ì¥·¡¼¥È¤Î»ÅÊ¬¤±¡¢ÀáÌó¡¢¼ýÇ¼¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¡Ä¡Ä
·ëº§¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡Ö¤ª¶â¡×¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Ù½Ð¤è¤ê¤â¼ýÆþ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤¬²¿¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ºÙ¤«¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢2¿Í¤Ç¥Î¡¼¥È¤ËÇã¤¦¤â¤Î¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
É¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¡¢¤¢¤ì¤Ð½õ¤«¤ë¤â¤Î¡¢º£¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Î»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ½ñ¤¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹àÌÜ¤ËÍ¥ÀèÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤òÊ§¤¨¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°µ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤¬ºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÉ¬¿Ü¤Ê¤â¤Î¤Ï²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢¿©Èñ¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ¤·¤¿¤é·î¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ù½Ð³Û¤¬¼ýÆþ¤è¤êÂ¿¤¤¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢·î¤ËÂçÂÎ¤¤¤¯¤é¤¢¤ì¤ÐÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£·î²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ÏÍè·îÆþ¶â¤µ¤ì¡¢ºÆÍè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê2¥ö·îÁ°¤Ë¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤Èº£·î¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤òÇÄ°®¤·¤¿¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤è¤¯¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿³ºº¤âÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·èºÑÊýË¡¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï·î¡¹¤Î·ÈÂÓÎÁ¶â¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¸³èÈñ¤â°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶¤Ï¡¢¸½¶â¤¬É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸½ºß¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â1¡¢2¥ö·î¸å¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·èºÑÊýË¡¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö·î¤ÎµëÍ¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÌÀÆü¤Î¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ä¹Ô¤Ï»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ï·î¤Ë²¿É´Ëü±ß¤â²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÆ¯¤¤¤ÆÆÀ¤¿¶â³Û¤¬·î¼ý¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»Ä¶â¤¬·î¼ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
100Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç95Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·î¼ý¤Ï5Ëü±ß¡¢20Ëü±ß²Ô¤¤¤Ç5Ëü±ß»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·î¼ý¤Ï15Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤âÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é·î¼ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÀáÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¶ä¹Ô¤â»°¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¶ä¹Ô¡¢»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¡¢2¿Í¤ÎÃù¶â¤òÃù¤á¤ë¶ä¹Ô¤Ç¤¹¡£
²Ô¤¤¤À¤é²Ô¤¤¤ÀÊ¬¤À¤±»È¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃù¶â¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢»ä¤Ï·î¤Ë¤¤¤¯¤é¤«»ä¤Î¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â°Ê³°¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤âÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È²ÈÄÂ¤Î4ÇÜ¤Î·î¼ý¤¬¤¢¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡×¡Ö3ÇÜ¤À¤È¥®¥ê¥®¥ê¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬·î¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ìÅÙ¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÇÄ°®¤Ç¤¡¢¹ÔÆ°¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÈÂÓ²èÌÌ¤Ç¼ý»Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯Ëè·î¤¤Á¤ó¤È²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤ÎADHD¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¡Ö²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬Âç»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÄÌÄ¢¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÁÇ¤Ë¤Ç¤¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤ÎÆâÍÆ¤ÏÁ´¤Æ·ÈÂÓ¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥¢¥×¥ê¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤Þ¤Ç¼ý»ÙÍúÎò¤òÁÌ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤µÄ¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓ¤Î²èÌÌ¤Ç¼ý»Ù¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï10Ç¯Á°¡¢¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤â²Ô¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¤êÀáÌó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤Ë¡ÖÉÏË³À¤Ç¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡ÖÀáÌó¤È²æËý¤Ï°ã¤¦¡¢¥µ¥ä¥«¤µ¤ó¤Ï²æËý¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤è¤¦¤ËÀáÌó¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤¬¤Ç¤¤ÆÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾½ÐÌï²Ã¡Ê¤Ë¤·¤Ç¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¡Ö¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¡×¤ÎÅö»ö¼Ô¡£2019Ç¯¤Ë¡ÖÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¡×ÉÔÃí°ÕÍ¥Àª·¿¤Î¸÷¤È·ëº§¡£²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦²è²È¤È¤·¤ÆÊ¸¶ñ¤Ê¤É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÁ¤¯³¨¤ÏÆ°Êª¤¬Â¿¤¤¡£¿²¤ë»þ´Ö¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¡£
Twitter¡§https://twitter.com/frenchbeansaya
¥Ö¥í¥°¡§https://ameblo.jp/frenchbeanstar/