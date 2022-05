キャリアで成功を収めてほしい、世界中を旅して回るような野心を持ってほしい――親ならば、子どもの将来について親なりの夢を持っているはず。

ただし、ウィリアム王子とキャサリン妃にとっては、状況はかなり異なる。3人の子どもたち、特に長男のジョージ王子の人生は、生まれたときからすでに決まっているから。

王室伝記作家のロバート・レイシー氏は、大きな将来が待ち受けているジョージ王子のために、ウィリアム王子とキャサリン妃が「できる限りの準備をしてあげたいと考えるのは当然のこと」だと指摘している。夫妻は実際に数年前から、そのことにますます力を入れてきたという。

レイシー氏は著書『Battle of Brothers』(原題)のなかで、ケンブリッジ公爵夫妻はジョージ王子が自らの将来を偶然に知り、混乱することがないよう、「自分たちが決めたタイミングで伝えたいと考えていた」と記している。

これは、ウィリアム王子自身が幼い頃から「無計画に」、周囲から聞こえてくる話などで自身の将来を知らされていたことに、不愉快な思いを持っていたためでもあるという。

