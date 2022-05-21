Ê¿µ¤¤ÇŽ¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Ž£¤òÇã¤¦¿Í¤Î3Âç¿¼¹ïÌÕÅÀ
¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§jazzman¡¿PIXTA¡Ë
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Î¸½¾õ¤ä¿©À¸³è¤Î´íµ¡¤òÁÊ¤¨¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅù¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤ò2005Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿°ÂÉô»Ê»á¡£70ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ÂÉô»á¤¬¡¢¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤òÈ¯Çä¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥×¥í¤Î¼êÈ´¤ÏÂ¿©¡×°ÂÉô¤´¤Ï¤ó ¥Ù¥¹¥È102¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£15Ç¯¤Î´Ö¤Ë½ñ¤¤¿¤á¤¿ËÄÂç¤Ê¥ì¥·¥Ô¥Î¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤µ¤¨ºî¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë»þÃ»¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸·Áª¤·¤¿1ºý¤À¡£
È¯Çä¸å¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á8ºþ6Ëü5000Éô¤òÆÍÇË¤·¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë°ÂÉô»á¤¬¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¡Ø¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤òÇã¤¦¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö3¼ïÎà¡×¤¢¤ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï²¿¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£¤É¤¤Ï¼êºî¤ê¤è¤ê¤â¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¼ïÎà¤Î¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡ÖÊ¬Î¥±Õ¾õ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¾å¤ËÊ¬Î¥¤·¤¿Ìý¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤ä°ìÉô¤Î¡ÖÏÂÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤±¤ë¤È¤¤ËÉÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Ï¡ÖÆý²½±Õ¾õ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡£Ìý¤È¿åÊ¬¤¬º®¤¶¤Ã¤ÆÆý²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
3¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥×Ä´Ì£ÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤ÏÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡Ö¼«Ê¬ÍÑ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»î¿©¤·¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î¿©ÉÊÉôÌç¤Ç¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¤ÏÍÍÁê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¡Ö»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â¡×¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
º£¤É¤¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»î¿©¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤º¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ£¤¬Ç»¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£±öÊ¬¤ä¡Ö¥¨¥¥¹Îà¤ÎÌ£¡×¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â1¡Û±öÊ¬¤¬Ç»¤¤
¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¹¤¹¤á¤ë1¿©Åö¤¿¤ê¤ÎÎÌ¤Ï¡ÖÌó15¥°¥é¥à¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¡×¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Î¸«¤¿¤â¤Î¤Ï15¥°¥é¥à¡Ê1¿©Ê¬¡ËÅö¤¿¤ê¤Ç¿©±öÁêÅöÎÌ¤¬¡Ö0.6¥°¥é¥à¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÇ»ÅÙ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È4¡ó¡£³¤¿å¤Î±öÊ¬Ç»ÅÙ¡ÊÌó3¡ó¡Ë¤è¤êÇ»¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð³¤¿å¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸º±ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï±öÊ¬¤¬¡Ö2.5¡ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2.5¡ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤½¤³¹â¤¤±öÊ¬Ç»ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¸º±ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÊÁè¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ»¤¤Ì£¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ö±öÊ¬¡×¤¬É¬Í×
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë±ö¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã±¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÅº²ÃÊªÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤ä¿ô¡¹¤Î¡Ö¥¨¥¥¹Îà¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î±öÊ¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±öÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¦¤ÞÌ£¡×¤¬¶¯¤¤¡¢¡ÖÇ»¤¤Ì£¡×¤¬ºî¤ê¤À¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë1Æü¤Î±öÊ¬ÎÌ¤ÏÃËÀ¤¬7.5¥°¥é¥àÌ¤Ëþ¡¢½÷À¤¬6.5¥°¥é¥àÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿©Ê¬¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¡¢1¥°¥é¥à¤Û¤É¤Î±öÊ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ»¤¤Ì£¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤â¤¦1¤ÄÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¡Ø¥µ¥é¥À¡Ù¤òÇã¤¦¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä¶»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ»¤¤Ì£¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¹¥¤à¿Í¤Û¤É¡¢¡ÖÌîºÚËÜÍè¤ÎÌ£¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÌ£¡×¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÇ»¸ü¤Ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¡ÖÌîºÚËÜÍè¤ÎÌ£¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÌîºÚ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¼çÌò¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢º£¤É¤¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÁí¤¸¤Æ¡ÖÌýÊ¬¡×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â2¡Û¡ÖÌý¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÌý¤È¿Ý¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¤â¤Î¤ÏÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ìý¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¡ÖÆý²½±Õ¾õ¥¿¥¤¥×¡×¤Ï40¡ó¤«¤é60¡ó¤Û¤É¤¬Ìý¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬Î¥¾õ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â25¡ó¤Û¤É¤ÏÌý¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬ºÚ¼ïÌý¡¢ÂçÆ¦Ìý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ°Â²Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¤Î¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î1¿©Ê¬¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡ÖÂç¤µ¤¸1¡×¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¤µ¤¸1¤Ï15¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÆý²½±Õ¾õ¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8¥°¥é¥à¤Û¤É¤¬¡ÖÌýÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥À1»®¤Ç¡Ö8¡Á10¥°¥é¥à¤â¤ÎÌý¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¿¤À»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢º£¤É¤¤Î¿Í¤Ï¥µ¥é¥À1¿©Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¤µ¤¸1¡Ê15¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£20¥°¥é¥à¤°¤é¤¤¤ÏÊ¿µ¤¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÌý¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¡ÖÆý²½±Õ¾õ¥¿¥¤¥×¡×¤Ç10¥°¥é¥à¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¥µ¥é¥À¤ÎÊÌÇä¤ê¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¾®ÂÞ¤¬25¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö1¿©¤ËÂç¤µ¤¸1¡×ÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î»é¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢1Æü2000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤ò¤È¤ë¿Í¤Ç1Æü45¥°¥é¥à¤Û¤É¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÌý¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥é¥À1»®¤Ç¡Ö8¡Á10¥°¥é¥à¤â¤ÎÌý¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡ÖÆý²½±Õ¾õ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Æý²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢È¾Ê¬Ìý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àå¤¬¡ÖÌý¤Ã¤³¤¤¡×¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡Ö¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¾¡¢¡ÖÆý²½ºÞ¡×¤Ê¤É¤¬¤â¤Ä¡ÖÅº²ÃÊª¤ÎÎÏ¡×¡ÖÅº²ÃÊª¤ÎÍî¤È¤··ê¡×¤Ç¤¹¡£
Ìý¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤ò²õ¤¹¡Ø±£¤ìÌý¤È¤ê¤¹¤®¡Ù¤Î¿¼¹ïÌäÂê¡×¤Ç¤âÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Ìý¡×¡Ö±£¤ìÌý¡×¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÌý¡Ê»é¼Á¡Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¡Ö±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡×¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö»é¼Á¡×¤Î¹àÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÌý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÇã¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÌý¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤¬ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ø¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ë¤ÏÌý¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ç±öÊ¬¤¬4¡ó¤«¤é5¡ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤â¡ÖÅº²ÃÊª¡×¤¬¡Ä
¡Ú»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â3¡ÛÅº²ÃÊª¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÌäÂêÅÀ¤Î3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÅº²ÃÊª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð²¼µ¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¿©ÉÊÉ½¼¨¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Û
¿©ÍÑ¿¢ÊªÌý»é¡Ê¤Ê¤¿¤ÍÌý¡Ë¡¢²ÌÅü¤Ö¤É¤¦Åü±ÕÅü¡¢¾úÂ¤¿Ý¡¢¿©±ö¡¢¥Á¡¼¥º²Ã¹©ÉÊ¡ÊÆýÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¹á¿ÉÎÁ¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡¢µûÆù¥¨¥¥¹¡¢¹ÚÊì¥¨¥¥¹¡¿Ä´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡¢ÁýÇ´ºÞ¡Ê¥¥µ¥ó¥¿¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢»ÀÌ£ÎÁ¡¢Æý²½ºÞ¡¢¹áÎÁ¡¡¡¡¡ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
É½¤Î¤¦¤Á¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡×¤«¤é¤¬Åº²ÃÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¡Ê¥¢¥ß¥Î»ÀÅù¡Ë¡×¡Ö»ÀÌ£ÎÁ¡×¡ÖÆý²½ºÞ¡×¡Ö¹áÎÁ¡×¤Ï¡Ö°ì³çÌ¾É½¼¨¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¹áÎÁ¡×¤È°ì¸À¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï10¼ïÎà¤Û¤É¤Î¹áÎÁ¤Î¸¶ÎÁÊª¼Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ÙÌó20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÅº²ÃÊª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö±öÊ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¡ÖÇ»¤¤Ì£¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö±öÊ¬¡×¡Ö²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¨¥¥¹Îà¡×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âÌ£¤òÇ»¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤ò²õ¤¹¡Ø²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ù¤ÎÄ¶¥ä¥Ð¤¤ÀµÂÎ¡×¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¡¿©±ö¡ÊÀºÀ½±ö¡Ë¡×¡Ö¢Ä´Ì£ÎÁ¡Ê²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡Ë¡×¡Ö£¤¿¤ó¤Ñ¤¯²Ã¿åÊ¬²òÊª¡×¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¬¡Ö²«¶â¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤Ö¡Ö¤¦¤ÞÌ£¤Î¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö³Æ¼ï¥¨¥¥¹Îà¡×¤ÎÌ£¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÌ£¤ò¿Í¹©Åª¤Ëºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¡ÖÆù¥¨¥¥¹¡×¡Ö¹ÚÊì¥¨¥¥¹¡×¤Ê¤É¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇ¼Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥¨¥¥¹Îà¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Û¤É¡¢¡ÖÇ»¤¤Ì£¡×¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Áý¤¨¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ø¤Î¶ì¸À
¤½¤ì¤«¤é¤³¤ì¤Ï¾¯¡¹¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°¿©Å¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤Î°Â¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤È¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÏÁí¤¸¤Æ¥³¥¹¥È¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Â¤¤ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Åº²ÃÊª¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ë¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¼«²ÈÀ½¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥é¥À¤Ð¤«¤ê¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À°Â¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤»¤á¤Æ¶ãÌ£¤·¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¿©ºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦Å¹¤¬¡¢Ê¿µ¤¤Ç¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Àè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Å¹¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¶Ì¤Í¤®¿Ý¤òº®¤¼¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤òºÜ¤»¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤Î¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ç¿©¤Ù¤ë¥µ¥é¥À¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¿µ¤¤Ç¡ØÄÒÊª¡Ù¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä¶»ÄÇ°¤Ê¿¿¼Â¡×¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ö°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÄÒÊª¡×¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÅ¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼êºî¤ê¤¹¤ì¤ÐÌý¤ä±ö¤â¹µ¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢Åº²ÃÊª¤Ï¥¼¥í¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ïºî¤ê¤¿¤Æ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºî¤Ã¤Æ»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤È¡¢¤¹¤Ã¤¿¥´¥Þ¤ä¿Ý¤Î¹á¤ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡×¤Ç¤â¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î1¤Ä¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ý¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÀäÉÊ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤¤¤í¤¤¤í¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÉô»á¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î1¤Ä¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ý¡×¤µ¤¨ÍÑ°Õ¤¹¤ì¤Ð¡¢5Ê¬¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î°ìÎã¡Ê¾å¤«¤é¡Ö¤ª¼ê·Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ö¥³¥¯¤Î¤´¤Þ¥É¥ì¡×¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥ÉÆ¦Æý¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡¿»£±Æ¡§²ÂÀîÆà±û¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ç°ì½ï¤Ë¼Â±é¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç´î¤Ó¤·¤¿¡Ö¤´¤Þ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀù¤ê¥´¥ÞÂç¤µ¤¸1¡×¤ò¤¹¤êÈ¤Ç¤¹¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¡Ø´Å¿Ý¡ÙÂç¤µ¤¸2¡×¡Ö¡Ø¤«¤¨¤·¡ÙÂç¤µ¤¸1¡×¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ê¤¿¤Æ¤Î¥´¥Þ¤Î¹á¤ê¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡
¤³¤³¤Ç¤Î¥³¥Ä¤Ï¡¢É¬¤º¤¹¤êÈ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¡£»ÔÈÎ¤ÎÎý¤ê¥´¥Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥´¥Þ¤Î¹á¤ê¤Ï5Ê¬¡¢10Ê¬¤ÇÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Þ¥Í¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÎ®¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖÀù¤ê¥´¥ÞÂç¤µ¤¸2¡×¤ò¤Þ¤º¤¹¤Ã¤Æ¡¢¹á¤ê¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¡Ø´Å¿Ý¡ÙÂç¤µ¤¸2¡×¤È¡Ö¡Ø¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ý¡Ù¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¤ßÂç¤µ¤¸1¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¾¯¡¹¡×¤òº®¤¼¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´Å¿Ý¡×¤â¡Ö¤«¤¨¤·¡×¤â¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ý¡×¤â¡¢»ä¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤µ¤¨ºî¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡ÖÀäÉÊ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢¤â¤Î¤Î¿ôÊ¬¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¡¢¡Ö¿©°é¡×¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ª
¡Ö¼êºî¤ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°ÂÉô»Ê¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿5¤Ä¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¡£¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤â¿ôÊ¬¤Ç¼êºî¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§²ÂÀîÆà±û¡Ë
¤ª¿Ý¡¢Ìý¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢¥´¥Þ¤ä¥·¥½¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ì¤Ð¡Ö¿©°é¡×¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¾Ò²ð¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¬ºî¤Ã¤¿¡Ö¤´¤Þ¥É¥ì¡×¤â¡¢5ºÐ¤ÎÍÄÃÕ±à»ù¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¤âºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö1²ó¤Î¿©»ö¤Ç¿©¤Ù¤ëÊ¬¤À¤±¡×¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ºàÎÁ¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢50cc¤°¤é¤¤¤Î¥¬¥é¥¹¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¡¢·×¤ë¤³¤È¤â¤»¤º¤ËºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¹¥¤ß¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤ò½¤Àµ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤â¡¢¤â¤Î¤Î2¡Á3Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÉô»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿5¤Ä¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¡£ º¸¤«¤é½ç¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ê¤ó¼ò¡×¡Ö´Å¤ß¤½¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ý¡×¡Ö´Å¿Ý¡×¡Ö¤«¤¨¤·¡×¡Ê»£±Æ¡§²ÂÀîÆà±û¡Ë
¤½¤ì¤Ë¡¢²È¤Çºî¤ì¤Ð¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¤¢¤ä¤·¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë²¿ËÜ¤â¥´¥í¥´¥í¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò»È¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö±öÊ¬¡×¡ÖÌýÊ¬¡×¡ÖÅº²ÃÊª¡×¤ò¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤È¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¡×»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼êºî¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â°ìÅÙ¡Ö¼êºî¤ê¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤òºî¤ë³Ú¤·¤µ¡¦¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë²÷Å¬¤µ¡×¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°ÂÉô »Ê ¡§ ¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡ÙÃø¼Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ²Ã¹©¿©ÉÊ¿ÇÃÇ»Î¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë