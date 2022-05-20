»Ò¶¡¤¬¤Û¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÎ¤ë¤Ù¤Ž¢ÇÓÍñÆüŽ£¤Î¿¿¼Â
»Ò¤É¤â¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Þ¤º»î¤ß¤ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ë¡¡×¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§Graphs¡¿PIXTA¡Ë
4·î¤«¤éÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Á³¤ËÇ¥¿±¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ¸¿£°åÎÅÀìÌç°å¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤ëºä¸ý·ò°ìÏº°å»Õ¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¼£ÎÅË¡¤Ë¤ÏÂç¤¤¯º¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¡ØÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤½¬´·¤«¤éÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¥¥Û¥ó¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¡Ç¥³è¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¬¥¤¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç°å¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÃÎ¼±¤ò¾Ò²ð¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢2²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï1²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Þ¤ºÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¹¤ì¤ÐÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´í¸±Æü¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°å³ØÅª¤ËºÇ¤âÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡Ö¡Ê½÷À¤Î¡ËÇÓÍñÆü¤Î2ÆüÁ°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤Æü¡×¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÓÍñÆü¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¡¤ª¤ê¤â¤Î¤ÎÎÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¡¢¢´ðÁÃÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¡¢£»ÔÈÎ¤ÎÇÓÍñ¸¡ººÌô¤òÍÑ¤¤¤ë¡¢¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤¤Æü¡×¤òÃÎ¤ëÊýË¡4¤Ä
ÇÓÍñÆü¤òÍ½Â¬¤¹¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤á¤Ï¡¢¤ª¤ê¤â¤Î¤ÎÎÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£ÇÓÍñÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤ÈÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¤ª¤ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤íÇÓÍñÆü¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½Â¬¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Î¼Â¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Àº»Ò¤¬Íñ»Ò¤Ø¤ÎÆ»¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï´ðÁÃÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½¡£´ðÁÃÂÎ²¹¤È¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÂÎ²¹¤Î¤³¤È¡£·î·Ð¼þ´ü¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¯´ðÁÃÂÎ²¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇÓÍñ¤ò¶¤Ë¡ÖÄã²¹´ü¡×¤«¤é¡Ö¹â²¹´ü¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤Æ¡ÖÇÓÍñ¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢´ðÁÃÂÎ²¹¤ÏÀµ³Î¤ËÂ¬¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÄã²¹´ü¡×¤È¡Ö¹â²¹´ü¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤¿¥¥ì¥¤¤Ê¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌëÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯¤·Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Æ¿²¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÂÎ²¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Àµ³Î¤ËÂ¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðÁÃÂÎ²¹¤Î·×Â¬¤Ç¤Ï¡ÖÇÓÍñ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¢¤È¡×¤·¤«ÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÇÓÍñ¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á»ä¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï·×Â¬¤òÉ¬¿Ü¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3¤Ä¤á¤Ï»ÔÈÎ¤Î¸¡ººÌô¤òÍÑ¤¤¤ëÊýË¡¡£ÇÓÍñ¸¡ººÌô¤Ç¤Ï¡¢ÇÓÍñÆü¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖLH¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤á¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥¨¥³¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍñË¦¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¡×¤ò¸«¤ëÊýË¡¡£ÇÓÍñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍñ»Ò¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍñË¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡¡Á¤¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â³Î¼Â¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÍñË¦¤Î°é¤Á¶ñ¹ç¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ÔÈÎ¤ÎÇÓÍñ¸¡ººÌô¤ò»È¤¦ÊýË¡¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢£¤È¤¤Î¹ç¤ï¤»µ»¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢½÷À¤¬Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÇ¥¿±¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤È°ì½ï¤ËÍñ»Ò¤âÇ¯¤ò¤È¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Íñ»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÍñÊìºÙË¦¡×¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î¤ª¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÂÛ»ù¤Î¤È¤¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ìó700Ëü¸Ä¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤½¤Î¸å¤Ï¸º¾¯¤·Â³¤±¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÇÌó200Ëü¸Ä¡¢½éÄ¬¤ò·Þ¤¨¤ë»×½Õ´ü¤Îº¢¤Ë¤ÏÌó30Ëü¸ÄÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î·Ð¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º1¥«·î¤Ë1000¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾Ã¤¨Â³¤±¡¢»Ä¤ê¤Î¿ô¤¬1000¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È·î·Ð¼þ´ü¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÄ·Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Íñ»Ò¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¸µµ¤¤ÊÍñ»Ò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Íñ»Ò¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢DNA¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¼£¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼õÀº¤·¤¿Àº»Ò¤Î¤Û¤¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Íñ»Ò¤ÎDNA½¤Éüµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Íñ»Ò¤¬Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ãå¾²¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãå¾²¤·¤Æ¤âÎ®»º¤·¤¿¤ê¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤ÎÍñ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¡ÖAMH¡Ê¹³¥ß¥å¥é¡¼´É¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¸¡ºº¡×¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íñ»Ò¤Î¿ô¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢AMH¤Î¿ôÃÍ¤ÈÇ¥¿±Î¨¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤ÏÍñ»Ò¤Î¿ô¤è¤ê¤â¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼AMH¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÂÎ³°¼õÀº¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ¸úÀ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÂÎ³°¼õÀº¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬AMH¤Î¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ³°¼õÀº¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢AMH¸¡ºº¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢ÇÓÍñÍ¶È¯ºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆºÎÍñ¤¹¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍñ»Ò¤¬ºÎ¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ï1¡Á2¸Ä¤·¤«ºÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÍñ»Ò¤¬ºÎ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Á¤Î¤¤¤¤Íñ»Ò¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢AMH¤Î¿ôÃÍ¤Ï¹â¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏAMH¤¬2.0ng/mlÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢40¡Á42ºÐ¤Î¼£ÎÅ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©¼øÀº¤ò1ÅÙ¹Ô¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¼£ÎÅÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ëÂÎ³°¼õÀº¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AMH¤Î¿ôÃÍ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢20Âå¤Ç¤âÄã¤¤Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ÈÇ¥¿±¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤ÏÁê´Ø´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Íñ»Ò¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö»ä¤Ï¼ã¤¤¤«¤é¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍñ»Ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢AMH¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÇÓÍñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍñ»Ò¤¬Ëè·îÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÇÓÍñ¤äÇ¥¿±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é»×½Õ´ü¡¢À®½Ï´ü¤È¾å¾º¤·Â³¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢22¡Á25ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ìÄê¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢35ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë²¼¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÍñÁã¤ÎÆ¯¤¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¡¢½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸º¾¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¥¿±¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÍñ»Ò¤òÅà·ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
Ç¯¤ò¤È¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍñ»Ò¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¡ÖÍñ»Ò¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Íñ»ÒÅà·ë¤È¤Ï¡¢¼õÀº¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¡ÖÌ¤¼õÀºÍñ¡×¤ò½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤«¤éºÎ¼è¤·¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£¸½¾õ¤Ï½Ð»º¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ã¤¯¤Æ·ò¹¯¤ÊÍñ»Ò¤òÅà·ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬Íñ»Ò¤òÅà·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬Íñ»Ò¤òÅà·ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÉ¬¤º»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¸¿£°å³Ø²ñ¤Î³Ø²ñ»ï¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åà·ëÍñ»Ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÎ³°¼õÀº¤Î½Ð»ºÎ¨¤Ï¡¢30¡Á36ºÐ¤Ç8¡ó¡¢37¡Á39ºÐ¤Ç3¡ó¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂÎ³°¼õÀº¤Î½Ð»ºÎ¨¤ÏÁ°¼Ô¤¬Ìó20¡ó¡¢¸å¼Ô¤¬Ìó15¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íñ»ÒÅà·ë¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹â³Û¤ÊÊÝ´ÉÎÁ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅà·ë¤·¤¿Íñ»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð»º¤¹¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åà·ë¤·¤¿Íñ»Ò¤òÍ»²ò¸å¤ËÀº»Ò¤È¼õÀº¤µ¤»¤Æ¡¢»ÒµÜÆâ¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ³°¼õÀº¤è¤êÇ¥¿±Î¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÍ¸úÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åà·ë¤·¤¿Íñ»Ò¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç¥¿±¤Ç¤¤ë¡Ö¼Á¤Î¤¤¤¤Íñ»Ò¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸²Èù¼øÀº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¤È¤³¤í¡¢½Ð»º¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¿ô¤ÎÍñ»Ò¤¬ºÎ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Ê¿Í¤ÎÍñ»ÒÅà·ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÔÇ¥¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êºä¸ý ·ò°ìÏº ¡§ ÆüËÜÀ¸¿£°åÎÅÀìÌç°å¡Ë