【海外ドラマ最新情報】『イエローストーン』シーズン5、本国放送日が決定

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『イエローストーン』シーズン5の本国放送日が決定したほか、ジェームズ・ダーシーのApple TV+新作スリラー出演が明らかになった。さらに、MCU『スパイダーマン』3部作を手掛けたジョン・ワッツが『スター・ウォーズ』シリーズの青春ドラマを監督することがわかった。

米Paramount Networkによる現代を舞台にした西部劇ドラマ『イエローストーン』。そのシーズン5が11月13日(日)より本国での放送がスタートすることが明らかとなった。

『イエローストーン』は、モンタナ州のイエローストーン牧場を舞台に、莫大な財力と権力を誇るジョン・ダットン(ケヴィン・コスナー)が、不動産開発業者や土地の所有権を主張する先住民らと土地を巡る熾烈な争いを繰り広げる様が、スリリングかつサスペンスフルに綴られるシリーズ。

なお、同作は前日譚『1932(仮原題)』の製作が進行中で、先日ハリソン・フォードとヘレン・ミレンの出演が発表されたばかり。

『イエローストーン』シーズン3は、現在WOWOWにて放送中。WOWOWオンデマンドではシーズン1〜3を一挙配信中。

このたび、『アベンジャーズ』シリーズのジャーヴィス役や『レオナルド 〜知られざる天才の肖像〜』などの出演で知られるジェームズ・ダーシーが、Apple TV+のサイコスリラー『Constellation(原題)』に出演することが明らかとなった。

『Constellation(原題)』は、宇宙での災害の後、地球に戻ってきた女性ジョー(ノオミ・ラパス『ミレニアム』シリーズ)が、自分の人生の重要な部分が欠けているように見えることを発見する姿を描く。

ジェームズはノオミ演じる主人公ジョーの夫役として登場する予定。ほか、『ブレイキング・バッド』のジョナサン・バンクスの出演が明らかになっている。

また、オリヴァー・ヒルシュビーゲル(『クリミナル:ドイツ編』)とヨセフ・シダー(『嘘はフィクサーのはじまり』)が、全8話のうち3話ずつを監督することが決まっている。

Jon Watts is traveling to a galaxy far, far away.

The #SpiderMan trilogy director has created and will helm a new Star Wars series for Disney+. The show is described as being in the tone of a classic Amblin coming-of-age adventure film from the ’80s: https://t.co/HUJr43kgjX pic.twitter.com/iYgze6VMHE

- The Hollywood Reporter (@THR) May 17, 2022