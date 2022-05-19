¡Ö³¤¤ËÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×¡¡ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥»ö¸Î¤ÇÉâ¤«¤ó¤ÀÁ¥Ä¹¤Î¿Íºà³ÎÊÝÌäÂê
¡¡´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU¡¡µ¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÄÀË×¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²¤ÏÅ·¸õ¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¼ÐÎ¤Ä®¥¦¥È¥íÃÏ¶è¤Î´Ñ¸÷Á¥¤Î±¿¹Ò¤ÏÎ®É¹¤¬ÀÜ´ß¤»¤ºÇÈ¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´ü¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Á¥Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾è°÷¤Ïµ¨Àá¸ÂÄê¸ÛÍÑ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤«¤é¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ò¤òÃ´¤¦Á¥Ä¹¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¼ýÆþÌÌ¤ò´Þ¤á¤¿¿Íºà³ÎÊÝ¤ÎÌäÂê¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û3ÅÙÅÚ²¼ºÂ¡¡¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤¬¾ï¼±³°¤ì¤À¡×¡£ÃÎ¾²È¾Åç¼þÊÕ¤Ç¤Î´Ñ¸÷Á¥»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¸µµù»Õ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Å·¸õ¤Î°²½¤ò¸«ÄÌ¤»¤¿¤Ï¤º¤Î4·î23Æü¤Ë±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¡Ê¼ÐÎ¤Ä®¡Ë¤¬½Ð¹Á¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Î´Å¤µ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£¥«¥º¥ï¥ó¤«¤é118ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿23Æü¸á¸å1»þ²á¤®¡¢ÌÖÁöÃÏÊý¤Ç16¡¦4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¡¢¹â¤µ3¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤ÇÈ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Îµù¶È´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤·¤±¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£»ë³¦¤¬°¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Ï2021Ç¯11·î¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁ¥Ä¹¤ò¤Ï¤¸¤á¾è°÷¤ò°ìÀÆ¤Ë¸Û¤¤»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ËÅÄÀº°ì¼ÒÄ¹¤Ï»ö¸Î¸å¡¢4·î27Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ë4·î¤Ë¸Û¤¤Æþ¤ì¤·¡¢11·î¤Ë¸Û¤¤»ß¤á¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´ü´Ö³°¤Ï¡Ë»Ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð»Ä¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤ëÆ±¶È¼Ô¤Ï¡Ö´ü´Ö³°¤Ï´ðËÜÅª¤ËµëÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£»ö¸ÎÈ¯À¸»þ¡¢ÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯¤ËºÎÍÑ¤·¸½¾ì¼þÊÕ³¤°è¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÀõ¤¤ËÅÄÆÁ¹¬Á¥Ä¹¡á¹ÔÊýÉÔÌÀ¡á¤é¿ô¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÅÄÁ¥Ä¹¤Ï¡Ö¿å¾å¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸µµù»Õ¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÃÎ¾²È¾Åç¤Î³¤¤Ç´Ñ¸÷Á¥¤ÎÁ¥Ä¹¤òÇ¤¤»¤ë¤Þ¤Ç3¡Á4Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬É¬Í×¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£10Ç¯¤Ç¤ä¤Ã¤È°ì¿ÍÁ°¡£³¤¤Ë¡ØÀäÂÐ¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¾èµÒ¤ÎÌ¿¤òÍÂ¤«¤ëÁ¥Ä¹°éÀ®¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ÐÎ¤Ä®¤Ï¾®·¿´Ñ¸÷Á¥¤Î±¿¹Ò¥·¡¼¥º¥ó¤¬4·î²¼½Ü¤«¤é10·î²¼½Ü¤´¤í¤Ç¡¢ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤Æ1·î²¼½Ü¡Á3·î²¼½Ü¤´¤í¤È4·î²¼½Ü¡Á10·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë±¿¹Ò²ÄÇ½¤ÊÍå±±Ä®¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃ»¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÊÌ¤Î´Ñ¸÷Á¥»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö¸µµù»Õ¤ò¸Û¤¨¤Ð¡¢³¤¤äÅ·¸õ¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸µµù»Õ¤ÎÃËÀ¤â¡ÖÃÏ°è¤Î³¤¤òÃÎ¤ëµù»Õ¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á¥Ä¹¤Î¹âÎð²½¤È¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Ï¾ï¤Ë²ÝÂê¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÎ¾²¼ÐÎ¤Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¸«¤ë¡×¤À¤±¤Î´Ñ¸÷¤«¤éÂÎ¸³·¿¤Ë¿Íµ¤¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂÎ¸³·¿¤ÇÆ°¿¢Êª¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥Í¡¼¥Á¥ã¡¼¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÃÎ¾²È¾Åç¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò¸«¤é¤ì¤ë´Ñ¸÷Á¥¤À¡£Ä®Æâ¤Î¤¢¤ë´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¾²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ñÁ´ÂÎ¤Ç´Ñ¸÷¶È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÈËË»´ü¤È´×»¶´ü¤Î³Êº¹¤ÎÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¾¶È°÷¤ÎÄÌÇ¯¸ÛÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã´¤¤¼ê¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¹â¶¶Í³°á¡Û