ローラ・ビッカー、BBCニュース、ウクライナ・ドニプロ

ウクライナ南東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所の地下には、トンネルが迷路のように張り巡らされている。そこに兵士として残っていたとみられる夫について私が聞くと、カテリーナさんは目を閉じ、大きく息をした。

それまで彼女は冷静だった。彼女もまた、広大な工業施設の地下壕で、2人の息子と2カ月以上過ごした。爆撃は永遠に終わらないように思えた。

「ミサイルはとても激しかった。まるで地下壕の壁が動いて、部屋が小さくなったみたいな感じでした」と、彼女は私に言った。

「時々、1時間ほど爆撃がやむことがあって、終わったのかと期待しました。終わったかもしれないと。でも違った。その後も続きました」

私たちの後ろでは、彼女の6歳と11歳の息子が、紙とガムテープで作った銃で遊んでいた。

「息子たちは、また外に出られるようになって、変化に順応しています」と、カテリーナさんは言った。

「太陽の下で息子たちが走り回るのを見るのは、世界で一番気持ちのいいものです」

彼女と息子たちは全員、製鉄所の地下の暗い避難所に2カ月間いた。ようやく出たとき、3人とも「光に目がくらんだ」のを彼女は覚えている。

2人の息子は、公園で身をかがめ、木々の後ろへと飛び込んだ。ロシア軍と戦っているふりをしているのだった。やがて地面に伏せ、「耳をふさげ」と叫んだ。1人が「異常なし」と叫ぶと、彼らは立ち上がり、再び動き出した。

見ていて胸が痛くなる。

銃を使ったゲームにも生々しさがある。子供たちは新しい弾倉を込める素振りを見せる。そうしたしぐさを間近で見たに違いない。

カテリーナは、夫が工場にいたと考えている。今週初め、夫から連絡があった。いつもどおり明るかった。

「彼はとても強い人で、精神的に強いんです。ずっと私を支えてくれています」

一目ぼれだったと、彼女は笑顔を見せながら私に言った。2人の故郷マリウポリは今、ロシアの徹底的な爆撃でほとんどの建物が破壊され、がれきだらけだ。

カテリーナさんは3月上旬、初めて2人の息子を連れてアゾフスタリ製鉄所を訪れた。港湾都市マリウポリへの最初の爆撃があった直後だった。彼女はそこで1日か2日、長くても1週間ほど、避難生活を送るつもりだった。ところが爆撃が激しくなり、60日以上も地下から出られなくなった。

物資はどんどん減っていった。食料も水も、そして情報も欠乏した。ロシア軍が市を包囲し、地下壕にいた彼女たち約30人は断絶状態に置かれた。

時折、夫が訪ねて来た。夫は約1000人のウクライナ兵と共に、最後のとりでとなった製鉄所を守り続けていた。

「彼はやって来るたび、私たちに頑張れと言い、みんなを元気にし、冗談を言い、笑い、励まし、心配するな全部うまくいくと言っていました」

すべてをリュックに詰めて

「兵士たちは砲撃の中を行ったり来たりしていたので、恐ろしかった。彼らのあんなに明るい姿を見るのは妙な感じでしたが、そう振る舞うしかなかったんでしょう。夫は士気とやる気の点で、あの中でも特に強い人だと思います」

カテリーナは、赤十字と国連が組織した民間人救出活動により、ようやく地上へと出られた。

私が彼女に初めて会ったのは、ザポリッジャの避難所だった。バスから降りて来た時、彼女は背中のリュックサックに持ち物すべて詰め込んでいた。

彼女は当時、「二度と出られないかもしれないと、希望を失いかけたこともありました」と私に言った。

それから2週間たった今、彼女は家族の将来を計画しようとしている。

自宅は破壊され、製鉄所の地下にある寒くて悪臭のするバンカーで、彼女は2カ月を過ごした。そして今、夫の消息に関する知らせを待っている。

それでも彼女は快活で、しなやかな強さを保っている。

「私たちは大丈夫だと確信しています。ウクライナが勝って、独立国家であり続けると確信しています」

(英語記事 'I hid below ground at steelworks for over 60 days')