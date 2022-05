ホラー映画『哭悲/THE SADNESS』の公開日が7月1日に決定し、あわせて凶暴化した感染者たちや彼らから逃げ惑う恋人たちの様子をとらえた場面写真一挙9点が公開された。

感染者の凶暴性を助長する謎のウイルスの感染拡大により、暴力であふれかえる台湾を舞台に、狂気の街で再会を果たそうとする男女の運命が描かれる。監督を務めるのは、本作が長編デビューとなるロブ・ジャバズ。ジャンル映画の権威であるシッチェス・カタロニア国際映画祭のMidnight X-Treme部門に正式出品されたほか、ファンタジア国際映画祭では初監督作品を対象とするNew Flesh Award for Best First Feature部門で最優秀映画賞を受賞した。

公開された場面写真には、斧を持ったビジネスマンや、血まみれの青年、手榴弾を持った総統、白髪でロングヘアーの性別不明の人物などの姿が切り取られ、感染者の凶暴性と異様な雰囲気を垣間見ることができる。(今井優)