¡Ú10¼ÒÈæ³Ó¡Û¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤¹¤¹¤á4Áª¡ª ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤òÅ°Äì²òÀâ
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾ðÊó¤Î¹¹¿·¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉôºÇ¿·¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¼ý±×¤òÆÀ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤ò´Þ¤à¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡ÖPR¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤¬°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ì¥ó¥¿¥ëÆü¿ôÊÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã»´ü´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¾ì¹ç¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¡ÖWiMAX¡×¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¾®ÀîÀµ¿Í¡ÊOgawa Masato¡Ë
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
¤Þ¤º¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤®¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¹ØÆþ¤ÎÈñÍÑ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½é´üÈñÍÑ¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤À¡ÖÁí³Û¡×¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à 10,277±ß 19,483±ß 28,697±ß ¡Ú¹ØÆþ¡Û
BIGLOBE WiMAX 15,690±ß 20,068±ß 24,446±ß
¢¨Galaxy 5G Mobile Wi-Fi¤Î¾ì¹ç
3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É¬¤º¤·¤â¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤è¤êÈñÍÑ¤¬°Â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËWiMAX¤Ê¤é5GÂÐ±þ¤ÎºÇ¿·¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹âÂ®ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ú10¼ÒÈæ³Ó¡Û¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥³
¤Ä¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë10¼Ò¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
WiMAXÃ¼Ëö 1Çñ2Æü 3Çñ4Æü 6Çñ7Æü 14Çñ15Æü 30Çñ31Æü ¤½¤ÎÂ¾ÈñÍÑ ¼õ¼èÊýË¡ ÊÖµÑÊýË¡ WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à 4¼ïÎà 1,210±ß 2,420±ß 4,235±ß 8,475±ß 8,748±ß ¼õ¼è¼ê¿ôÎÁ¡§550±ß
ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§¼«¸ÊÉéÃ´
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ¡¦¶õ¹Á¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë ÂðÇÛ¡¦¶õ¹Á¡¦¥Ý¥¹¥È UQ WiMAX
¡ÖTry WiMAX¡× 1¼ïÎà ÌµÎÁ ÌµÎÁ ÌµÎÁ ÌµÎÁ ¥ì¥ó¥¿¥ëÉÔ²Ä ÌµÎÁ ÂðÇÛ ÂðÇÛ Çû¤é¤ì¤Ê¤¤WiFi 2¼ïÎà ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý 4,620±ß ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß ÂðÇÛ ÂðÇÛ GMO¤È¤¯¤È¤¯BB
Wi-Fi¥ì¥ó¥¿¥ë 2¼ïÎà ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý 4,950±ß ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§¸ÜµÒÉéÃ´
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß ÂðÇÛ ÂðÇÛ ¥ï¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ì¥ó¥¿¥ë.com 4¼ïÎà ¡Ý 1,990±ß
¡Ê5Æü¡Ë 3,980±ß
¡Ê10Æü¡Ë 5,990±ß
¡Ê20Æü¡Ë 6,990±ß
¡Ê30Æü¡Ë ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§1,100±ß¡Á
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ ÂðÇÛ¡¦¥Ý¥¹¥È WiFi¥ì¥ó¥¿¥ëJAPAN - - - 3,360±ß 7,200±ß 7,200±ß ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§1,100±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ ¥Ý¥¹¥È WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë²°¤µ¤ó - 980±ß 1,960±ß 3,430±ß 6,860±ß 7,350±ß ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§1,100±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ¡¦¶õ¹Á¡¦Å¹Æ¬ ÂðÇÛ
¥Ý¥¹¥È ¤É¤³¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È Ž° 900±ß 1,800±ß 3,150±ß 7,850±ß 7,850±ß ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ ¥Ý¥¹¥È e-ca 2¼ïÎà 1,400±ß 2,800±ß 4,900±ß 9,800±ß 9,800±ß ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§550±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§¸ÜµÒÉéÃ´ ÂðÇÛ¡¦¶õ¹Á ÂðÇÛ¡¦¶õ¹Á NETAGE 1¼ïÎà 1,640±ß 3,280±ß 5,740±ß 11,100±ß 11,100±ß ¼õ¼è¼ê¿ôÎÁ¡§550±ß
ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§¸ÜµÒÉéÃ´
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß ÂðÇÛ¡¦Å¹Æ¬ ¥Ý¥¹¥È ¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼ 1¼ïÎà ¡Ý ¡Ý ¡Ý ¡Ý 2,706±ß
¢¨24¥ö·î°ÊÆâ¤Î²òÌó¤Ç²ò½üÎÁ10,450±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹ ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑ¼ê¿ôÎÁ¡§0±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§3,300±ß ÂðÇÛ ÂðÇÛ
¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÚºÇÃ»1Æü¤«¤é¡ÛÎ¹¹ÔÀè¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×
1Æü¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤É¤Á¤é¤âOK¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç1Æü¤À¤±»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ôÎß·×¤¬1,900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ5Ç¯Ï¢Â³â1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¤Î³µÍ×¡Û
¥Ý¥¹¥È¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤Î¤ß¡Ë ¼õ¼èÈñÍÑ ¶õ¹Á¡§550±ß
ÂðÇÛ¡§550±ß
¥³¥ó¥Ó¥Ë¡§550±ß ÊÖµÑÈñÍÑ ¶õ¹Á¡§550±ß
ÂðÇÛ¡§¼«¸ÊÉéÃ´
¥Ý¥¹¥È¡§517±ß¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤Î¤ß¡Ë È¯Á÷ ÅöÆüÈ¯Á÷²Ä¡Ê15»þ¤Þ¤Ç¤Î¿½¹þ¡Ë
»Å»ö¤ÇµÞ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤È¤¤ËÂç³èÌö¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡Ú15Æü´ÖÌµÎÁ¡Û·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡ÖTry WiMAX¡×
Try WiMAX¤Ï¡¢15Æü´ÖÌµÎÁ¤ÇWiMAX¤ò¤ª»î¤·¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÀÌóÁ°¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·Ò¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤É¤Á¤é¤â¤ª»î¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚTry WiMAX¤Î³µÍ×¡Û
ÅÅÏÃ¤Ç¤Î½¸²ÙÍ½Ìó
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î½¸²Ù°ÍÍê ¼õ¼è¡¦ÊÖµÑÈñÍÑ 0±ß È¯Á÷ ¿½¹þ¤«¤é2Æü°ÊÆâ¤ËÈ¯Á÷
£¡Ú2½µ´Ö¡Á2¥ö·î¡Û¸÷²óÀþ¤Î¹©»ö´ü´ÖÃæ¤À¤±¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¡×
2½µ´Ö¤«¤é2¥ö·î¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤éÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¤¬ºÇ°Â¤Ç¤¹¡£
¸÷²óÀþ¤Î³«ÄÌ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2½µ´Ö¤Û¤É¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ê¤éÄ¹¤¯¤Æ2¥ö·î¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Çû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¸÷²óÀþ¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÚÇû¤é¤ì¤Ê¤¤WiFi¤Î³µÍ×¡Û
¢¨¥®¥¬ÊüÂê¥×¥é¥ó¡¦Çû¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç
Çû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¤ÎWiMAX¥®¥¬ÊüÂê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢WiMAX¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Çû¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢2¥ö·î¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¤Ê¤é»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬1,650±ß¤Ç2¥ö·î¤Î¤ß¤Î·ÀÌó¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çû¤é¤ì¤Ê¤¤WiFi¤Ï¡¢°ãÌó¶â¤Ê¤·¤ÇWiMAX¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤ëºÇ°Â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤À¤±»È¤¤¤¿¤¤¡¢ÎÁ¶â¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¤¡Ú2Ç¯°Ê¾å¡Û·ÀÌó´ü´Ö¤ÎÇû¤ê¤Ê¤·¡ªÄ¹´üÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¡×
¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤ÏÄ¹´ü¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ËÜ²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î³ä°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤Ê¤é½é¤á¤Î1¡Á2¥ö·îÌÜ¤Ï2,706±ß¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¡£¤½¤Î¸å¤Ï25¥õ·îÌÜ¤Þ¤Ç4,218±ß¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë³ä°ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤Î³µÍ×¡Û
¸½ºß¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢17,000±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤ÀÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢24¥ö·î´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤ß¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤ÇÄ¹´üÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ§Èó¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸ø¼°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÁª¤Ö5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¤Þ¤º¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«Âð¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Á´¤ÆWiMAX¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢WiMAX¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤Ï¡Ö¼Â¼ÁÎÁ¶â¡×¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Á÷ÎÁ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤À¶â³Û¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢±ýÉü¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï1,000±ß¤Û¤É¡£
¶õ¹Á¼õ¤±¼è¤ê¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÖµÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¸òÄÌÈñ¤¬1,000±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Ê¤é¡¢Í¹Á÷¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÆü¿ô¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÆü¿ô¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
Æü¿ôÊÌ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1Æü¤·¤«ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë1¥ö·î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤È¥à¥À¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤ÊÆü¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊÖµÑÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊÖµÑÊýË¡¤Ï¼¡¤Î5¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤ÇÊÖµÑ¤Ë½Ð¸þ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¹¹ÔÀè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Çµ¢Âð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â°Â¿´¡£
3¤Ä¤ÎÊÖµÑÊýË¡¤òÁª¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Í½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÖµÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿È¢¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖµÑ¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¡×¡£
ÂðÇÛ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖµÑÍÑ¤ÎÅÁÉ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡ÖÌµÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡×ÊÖµÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡É½¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤¬É¬Í×¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ¤Î¤á¤ä¤¹
¡ÊÉ¸½à²è¼Á¡Ë 89»þ´Ö 225»þ´Ö 450»þ´Ö NETFLIX
¡Ê¹â²è¼Á¡Ë 13»þ´Ö 33»þ´Ö 66»þ´Ö
¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥®¥¬ÊüÂê¥×¥é¥¹¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Çû¤é¤ì¤Ê¤¤Wi-Fi¤Ï3Æü´Ö¤Ç10GB¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍâÆüÌë´Ö¤Ë1Mbps¤ËÂ®ÅÙÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬4G¥×¥é¥ó¤Î¤ß¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ãí°ÕÅÀ¤ò2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ï³°½ÐÀè¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ï¼«ÂðÀìÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Î¹¹ÔÀè¤ä½ÐÄ¥Àè¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¡×¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸÷²óÀþ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤Î°ã¤¤¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸÷²óÀþ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È·¿Wi-Fi¤Î°ã¤¤
¡Ê²¼¤êºÇÂç¡Ë ÃæÂ® ¹âÂ® Ä¶¹âÂ® ¹©»ö ÉÔÍ× ÉÔÍ× É¬Í× »ý¤Á±¿¤Ó ¢þ ¡ß ¡ß ¥Ç¡¼¥¿ÍÆÎÌ À©¸Â¤¢¤ê À©¸Â¤¢¤ê ´°Á´ÌµÀ©¸Â ÎÁ¶â ¡ý ¡» ¢¤
¢Ä¹¤¯»È¤¦¤È¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¾ì¹ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤è¤ê¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢3¥ö·î°Ê¾å¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤é
¡Ú3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¹ØÆþ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ªÆÀ¤Ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¼ê½ç
¤ªÆÀ¤Ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¼ê½ç¤Ï¤«¤ó¤¿¤ó3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×¤Ç¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÎã¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë
¡ÖWiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ê½ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤±¤Ð5Ê¬¤Û¤É¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ï¡ÖWiMAX 5G L11¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë
¡ÖÂðÇÛ¡¢¶õ¹Á¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×3¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¼«Âð¤ËÆÏ¤¯¡ÖÂðÇÛ¡×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Ã¼Ëö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë±è¤Ã¤Æ½é´üÀßÄê¤ò¤¹¤Þ¤»¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËWiFi¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
£¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÊÖµÑ¤¹¤ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢·ÀÌó´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÊÖµÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÖµÑ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤â¼«Æ°¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¹ØÆþ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤¬3¥ö·î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
WiMAX¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁë¸ý¤Ï15¼Ò°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎWiMAX¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¤«¡Ö¹ØÆþ¡×¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥À¥Ö¥ë¤Î¾è¤ê´¹¤¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ªÆÀ¡ªBroad WiMAX
BroadWiMAX¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª
¤â¤·ÅÓÃæ¤Ç²òÌó¤·¤Æ¤â¡¢Äó·È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡ÚBroad WiMAX¡Ê5G¥×¥é¥ó¡Ë¤Î³µÍ×¡Û
1¡Á36¥ö·îÌÜ¡§3,663±ß
37¥ö·îÌÜ°Ê¹ß¡§4,818±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ 3,300±ß Ã¼ËöÂå¶â 21,780±ß ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ 20,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ ¤â¤·¤¯¤ÏÂ¾¼Ò²òÌó°ãÌó¶âºÇÂç46,000±ßÉéÃ´ ·î³ÛÎÁ¶â³ä°ú ¤¤¤Ä¤Ç¤â²òÌó¥µ¥Ý¡¼¥È °ãÌó¶â 4,818±ß
Broad WiMAX¤Ï¡Ö·î³Û³ä°ú¡×¤È¡Ö20,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ªÆÀ¡£WiMAX¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÁë¸ý¤ÎÃæ¤Ç¼Â¼ÁÎÁ¶â¤¬ºÇ°Â¤Ç¤¹¡£
Broad WiMAX¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ï´ÊÃ±¡ª
Ã¼ËöÅþÃå¤«¤é6¤«·î¸å¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¿¶¹þ¸ýºÂ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤«¤éBroadWiMAX¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇÂç46,000±ß¤Þ¤Ç¸½¶â¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²òÌóÈñÍÑ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢Broad WiMAX¤Ê¤é°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ê´¹¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
°Â¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¤Î¾è¤ê´¹¤¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÏBroad WiMAX¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¤¤¤Ä²òÌó¤·¤Ç¤â°ãÌó¶â¤Ê¤·¡ªBIGLOBE WiMAX
WiMAX¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢BIGLOBE WiMAX¤ÏºÇÄãÍøÍÑ´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¹ØÆþ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢3¥ö·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü´Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤ÎWiMAX¤Ï2¡Á3Ç¯¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BIGLOBE WiMAX¤Ê¤é¤¤¤Ä²òÌó¤·¤Æ¤â¡¢°ãÌó¶â¤Ï0±ß¤Ç¤¹¡£°ãÌó¶â¤Ê¤·¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
1¡Á24¥ö·îÌÜ¡§3,267±ß
25¥ö·îÌÜ°Ê¹ß¡§4,928±ß »öÌ³¼ê¿ôÎÁ 3,300±ß Ã¼ËöÂå¶â 21,912±ß ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯5,000±ß °ãÌó¶â 0±ß
¤³¤³¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¹ØÆþ¤ÎÈñÍÑ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½é´üÈñÍÑ¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤ó¤À¡ÖÁí³Û¡×¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à 10,277±ß 19,483±ß 28,697±ß ¡Ú¹ØÆþ¡Û
BIGLOBE WiMAX 15,690±ß 20,068±ß 24,446±ß
¡Ö3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤±¤É¡¢¤¹¤°²òÌó¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦Êý¤ÏBIGLOBE WiMAX¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡©
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï°Ê²¼¤Î3¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤¿¤¤Æü¿ô¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢µ»öÆâ¤Î¡Ú10¼ÒÈæ³Ó¡Û¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥³¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¹ØÆþ¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¡©
2¥ö·î¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬¤ªÆÀ¤Ç¡¢3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
3¥ö·î°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎWiMAX¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
BroadWiMAX¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¡¢Â¾¼Ò¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤â°ãÌó¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·î³Û³ä°ú¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢3Ç¯´Ö¤Î¼Â¼ÁÎÁ¶â¤¬ºÇ¤â°Â¤¤WiMAX¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤¹¡£
BIGLOBE WiMAX¤ÏºÇÄãÍøÍÑ´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â°ãÌó¶â¤Ê¤·¤Ç²òÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍýÍ³¤Ïµ»öÆâ¤Î¡Ú3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¹ØÆþ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¡Û¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÁª¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢µ»öÆâ¤Î¡Ú¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤òÁª¤Ö5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡©
¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ãí°ÕÅÀ¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢µ»öÆâ¤Î¡Ú¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÃí°ÕÅÀ¡Û¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤Î4¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ëÆü¿ô¡×¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3¥ö·î°Ê¾å»È¤¦¤Ê¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤ò¡Ö¹ØÆþ¡×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö2¥ö·î°ÊÆâ¤Ê¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¡×¡Ö3¥ö·î°Ê¾å¤Ê¤é¹ØÆþ¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ê¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥¿¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÄÌ¿®ÈñÍÑ¤òÀáÌó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
»²¹Í¥µ¥¤¥È
WiFi¥ì¥ó¥¿¥ë¤É¤Ã¤È¤³¤à
Try WiMAX
Çû¤é¤ì¤Ê¤¤WiFi
Broad WiMAX
BIGLOBE WiMAX
¥â¥Ð¥ì¥³¥¨¥¢¡¼