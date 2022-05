【海外ドラマ最新情報】『ヤング・シェルドン』にオリジナルからあの人が登場！

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、スティーヴ・マーティンが長年の親友マーティン・ショートと共演するクライムコメディ『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン2の最新情報や『ヤング・シェルドン』のキャスティングニュース、そして昨年、性的暴行を告発されたクリス・ノースについてサラ・ジェシカ・パーカーがコメントした。

Oh goodie, the murderers are back. Only Murders in the Building returns June 28, only on @hulu. #OnlyMurdersOnHulu@SteveMartinToGo @selenagomez @Caradelevingne @MCCisNauseous @DaVineJoy @JackieHoffman16 pic.twitter.com/di5qAws5wH