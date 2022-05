『マインクラフト』の世界観をそのままに! 「たいまつ」型のインテリアライトが6月下旬より順次販売開始

明かりがない場所もこれで安心 自分のお部屋をパッと明るくしよう

インフォレンズは5月18日(水)、『マインクラフト』に登場する「たいまつ」をモチーフにしたインテリアライトを6月下旬より発売することを発表した。

本商品は、サンドボックスゲーム『マインクラフト』に登場する「たいまつ」がゲームの中から飛び出してきたようなデザインのインテリアライト。すべてがブロックで表現されている『マインクラフト』に出てくる、四角い形の「たいまつ」を余すところなく再現している。

さらに、本商品は置いて使うだけでなく壁にかけて飾ることも可能。ゲーム内で壁に「たいまつ」を設置したときと同じようにディスプレイすることで、お部屋に『マインクラフト』の世界観を作り上げることが可能だ。

サイズは約28×5.72×5.72cmとなっており、やや大きめの作りは手に持つことでゲーム内で「たいまつ」を持ったときの気分を味わえる存在感ある仕上がりとなっている。

「インテリアたいまつライト」は税込4400円。取扱店舗は、以下の5店舗および大手家電量販店・GMSなどとなっている。

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1DD2K4N

・あみあみ

https://www.amiami.jp/

・マイクラファンショップ

https://shop.micrafan.com/products/interior-light-torch

・ヨドバシ.com

https://www.yodobashi.com/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/

リリース全文は以下のとおり。

『マインクラフト』の世界観をそのままに! 「たいまつ」型のインテリアライトが6月下旬より順次販売開始

明かりがない場所もこれで安心 自分のお部屋をパッと明るくしよう

ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:安川 洋)は、益々人気が高まるゲーム『マインクラフト』よりゲーム内のたいまつを再現した「インテリアたいまつライト」の販売を開始することを発表いたします。

発売は2022年6月下旬より、大手家電量販店・GMSなど国内にて順次販売いたします。

『マインクラフト』の世界に飛び込むと、誰もが必ずクラフトするアイテム、たいまつ。

最重要アイテムである、たいまつがインテリアライトになって登場!

これさえあれば、暗いところも怖くない!

『マインクラフト』の世界と同じく、机の上に置いたり、壁に掛けたり、2種類の使い方が可能です。

■希望小売価格:4,000円(税抜)/4,400円(税込)

■製造元 :Paladone Products Ltd.

■輸入販売元 :インフォレンズ株式会社

■商品サイズ :約28×5.72×5.72cm

■販売店一覧

・Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0B1DD2K4N

・あみあみ

https://www.amiami.jp/

・マイクラファンショップ

https://shop.micrafan.com/products/interior-light-torch

・ヨドバシ.com

https://www.yodobashi.com/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/

その他、大手家電量販店・GMSなど国内にて順次販売いたします。

※お取り扱い商品、および販売開始タイミングは販売店によって異なります。

(C)2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the MOJANG STUDIOS logo are trademarks of the Microsoft group of companies.



【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、マインクラフトの正規ライセンス商品を製造するJayFranco及びPaladoneの正規輸入販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: ゲームやスマートフォン関連商品の輸入販売

URL : http://www.infolens.com

「インテリアたいまつライト」をAmazonで購入する