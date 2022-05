【モデルプレス=2022/05/18】女優の吉岡里帆が主演を務める映画『ハケンアニメ!』(5月20日公開)に出演する俳優の中村倫也の特別映像、キャラクターポスターが公開された。

【写真】中村倫也を“落とす方法”とは?

◆吉岡里帆主演「ハケンアニメ!」

直木賞作家・辻村深月氏による人気小説「ハケンアニメ!」(マガジンハウス刊)が映画化。本作は、世界中が注目する日本のアニメ業界を舞台に、最も成功したアニメの称号=「ハケン(覇権)」を手にすべく奮闘する者たちの姿を描いた、“胸熱”お仕事ムービー。

キャストには、主演の吉岡を始め、中村、柄本佑、尾野真千子といった実力派俳優陣が集結。『水曜日が消えた』の吉野耕平氏が監督を務める。劇中に登場するアニメ作品は、監修に東映アニメーション、制作にはProduction I.Gをはじめ、日本を代表するトップクリエイター陣が参加。老舗アニメ制作会社・東映アニメーションが監修を手がけている。

普段は表に出ることのないアニメ制作の裏側や、そこに生まれるアツいドラマを描く本作。一足先に行われた試写会では、“好き”を貫こうと奮闘する瞳たちの姿に共感し、思わず熱い涙を浮かべる人が続出。胸熱度99.9%、満足度97.3%、オススメ度100%(※3月25日実施:スニークプレビュー試写会調べ)という驚異の数値をたたき出している。

さらに、先日最新予告が解禁され、立場も経験も違えど、それぞれに信念とプライドを持ってアニメ作りに挑み続けるプロフェッショナルなキャラクターたちの姿が公開された。ひたむきに頑張る彼らの姿に、「まだ本編を見てないのに感動して泣きそうになった」「エンターテイメントに携わる現場の人たちの気持ちが伝わってきた」「ものづくりに向き合う仕事人たちのセリフが胸に刺さる」と絶賛の声が続々と寄せられた。

◆中村倫也演じる天才アニメ監督の魅力に迫る特別映像公開

この度新たに解禁された映像は、中村演じる王子千晴のキャラクターや見どころシーンを集めた特別映像となっている。

ファンたちからの拍手喝采を浴び華々しくステージに向かう王子千晴は、弱冠28歳の時に手掛けた自身の監督デビュー作『光のヨスガ』で一世を風靡し、すぐさま成功を収めた“天才”。華やかな容姿や奇抜な言動でも注目されるカリスマ的存在の彼は、普段は飄々としていて、何事もそつなくこなしているように見える。

しかし実際は、かつて伝説の作品を生み出しつつもその後はヒット作を出せず、実はもう後がない崖っぷち状態。ゼロから作品を作り上げる苦悩を誰よりも実感していて、8年ぶりの最新作『運命戦線リデルライト』でスランプからの復活を図るべく、誰よりも強い気持ちでアニメ作りに心血を注いでいる。

そんな彼が、本作の主人公・新人アニメ監督の斎藤瞳(吉岡)の最大のライバルとなり、アニメの頂点「ハケン(覇権)」の称号をかけ、白熱バトルを繰り広げていく。

一見するとクールで得体の知れない人物だが、実は作品作りに対して誰よりも熱い思いを胸に秘めている王子。映像では、「この現実を生き抜くための力の一部として俺の作品を必要としてくれるんだったら、俺はその人のことが自分の兄弟みたいに愛おしい。そういう人のために仕事が出来るなら、俺は幸せ」と胸の内を語るカリスマ全開な姿など、天才監督・王子のイメージにふさわしい“表の顔”が並ぶ、かと思いきや、無我夢中で絵コンテを書き続けたり、大量の紙が散らかったデスクで頭を悩ませたりと、“生みの苦しみ”と戦う孤高のクリエイターの一面まで、様々な表情が切り取られている。

映画本編ではさらに、天才ならではの強いこだわりで周囲を振り回したり、彼の才能を信じ支えるチーフプロデューサーの有科香屋子(尾野)の前だけでは意外な素顔を見せたりと、さらなる王子の魅力が炸裂している。

◆「Be who you gotta be.」に込められた意味とは?

本映像のバックには、本編で流れる楽曲の1つであるSasja Antheunis(サシャ・アントニス)の「Be who you gotta be.」がドラマチックに鳴り響く。この楽曲は、原作者の辻村氏のアイデアを元に、辻村氏がファンでもあるという音楽家の池頼広氏が作曲を担当、作詞・歌唱をSasja Antheunisが務めた1曲。タイトル「Be who you gotta be.」は直訳すると「自分自身を貫く自分であれ」という意味で、まさに「好きを、つらぬけ。」という本作のメインテーマを体現したような、爽やかで前向きな気持ちにさせる楽曲となっている。

これまでもドラマ「相棒」シリーズなど数多くの作品で、音楽のパワーにより作品を盛り上げてきた池。アニメ業界で奔走する王子たちのドラマをさらに印象的なものにする、本作の魅力溢れる楽曲の数々も堪能することができる。

◆中村倫也、ボサボサの髪&あご髭姿披露

さらに今回、公開されたキャラクターポスターには、作品づくりに全力を注ぐ王子の姿が収められている。オーバーサイズの白Tシャツにボサボサの髪、おまけにあご髭までもを携え、どこか一点を見つめる王子。身なりにも気を遣わず作品づくりに没頭する王子は、アニメを心から愛し、「納得のいかないものを世に出したらおしまい」という気概とプレッシャーを抱えて生きている。

そんな彼も実は、幼い頃から、アニメに心を救われてきたひとり。今度は自分が「作品を必要としてくれる人のために頑張りたい」と、アニメ作りに心血注いでいく。そんな王子が8年越しで生み出す作品は、一体どんなパワーを秘めているのか?そして、彼の想いは人々に届くのか?(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】