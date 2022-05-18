¥¦¥½¤¬¥Ð¥ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥ï¥±
»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬Â¾¼Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¹×¸¥¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Àº¿À²Ê°å¤ÎÏÂÅÄ½¨¼ù»á¤¬Ãø½ñ¡Ø¥¢¥É¥é¡¼Î®¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÊÙ¶¯¤¹¤ë»Ò¡×¤Î¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬噓¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤Ï
¢£ËÜÅö¤Î¤³¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
¿Í¤¬°ì¤Ä¤Î噓¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢噓¤ò¤Ä¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌ¤Î噓¤ò¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î噓¤â¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤ä¤á¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
噓¤ò¤Ä¤¯¤È¡¢·ë¶É¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¿Æ¤Ë噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¬¤º¤Ð¤ì¤ë¡×¡Ö噓¤ò¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£噓¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤á¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë噓¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ½éÂåÂçÅýÎÎ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Êºù¤ÎÌÚ¤Î°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºù¤ÎÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Éã¿Æ¤ËÀµÄ¾¤µ¤òË«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
°ïÏÃ¤ÏµÓ¿§¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïà¿Í´Ö¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë〞¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥é¡¼¤â¿Í´Ö¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤¿¡×¤È噓¤ò¤Ä¤¤¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£µ¢Âð¸å¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Ö½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ噓¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢噓¤òÇ§¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¼¸¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀµÄ¾¤ËÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÀµÄ¾¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢噓¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¸«¤Æ¼¸¤êÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó噓¤Ä¤¤ËÌá¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
噓¤ò¤Ä¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡¢噓¤òÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤è¤ê¤è¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö¤ÎÁ±°¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢ÆóÅÙ¤È噓¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢¼¡¤Ë噓¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ä½Ö´Ö
¢£¡ß¡ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
Àº¿ÀÊ¬ÀÏ³Ø¤Ë¤Ï¡ÖÅê±Æ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀ¸¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Å¨¤Ë¸«¤¨¤ÆÉÝ¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤òÅ¨»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤¬Â¾¼Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í§¹¥¤ÊÂÐ¿Í´Ø·¸¤ò·ë¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¹×¸¥¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹×¸¥¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿Þ²è¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢±¿Æ°²ñ¤Îµ³ÇÏÀï¤Çµ³ÇÏ¤Î¡ÖÂ¡×¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ß¡ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª´³¤·¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¿Í¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈ¯Ã£Íßµá¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡Ö¤«¤¨¤Ã¤Æ±ø¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ï¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀöÂõ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öº£¤ÏÀöÂõ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬´ò¤·¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤â¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÛÍÑ¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Ê¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¤ò²ÈÄí¤ÇÃÃ¤¨¤ëÊýË¡
¢£Íß¤·¤¤Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤ß¤Æ
¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Î°ì¤Ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤Ï¼«Á³¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤À¤¤¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Æ¥ë¡Êshow and tell¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÊõÊª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤ò¼«Âð¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤³¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¡ß¡ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹¥¤¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥ÁÎÏ¤ä¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·±Îý¤òÍÄ¤¤¤¦¤Á¤«¤éÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î·Ð¸³¤¬ÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤êËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Î¾¿Æ¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤¹½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÍÆ¤òÈÝÄê¤»¤º¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤ÆÀâÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£²¿¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÀâÆÀ¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢Âç³ØÆþ³Ø»î¸³¤ËÌÌÀÜ¤ä¾®ÏÀÊ¸¡¢½¸ÃÄÆ¤ÏÀ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤ò¤Ï¤«¤ë´ð½à¤â¡¢ÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤«¤é»×¹ÍÎÏ¡¢É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É½¸½¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ ½¨¼ù
ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ±¡Ä¹