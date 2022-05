Behaviour Interactiveは5月18日(水)、『Dead by Daylight』のスピンオフ作品となる恋愛シミュレーションゲーム『Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim』(以下、Hooked on You)を2022年夏にPC(Steam)へ向けリリースすると発表した。

本作では海に囲まれた島を舞台に、非対称型対戦サバイバルホラーゲーム『Dead by Daylight』に登場する4人の殺人鬼たちとのロマンスが楽しめる。登場する恋愛候補の殺人鬼は、トラッパー、ハントレス、レイス、スピリットの4名。トラッパーは陽気な体育会系、ハントレスはがんばり屋タイプ、レイスはオタク気質、スピリットはゴスと各キャラクターごとに性格的特徴のアレンジが加えられている。

プレイヤーは場面に応じたさまざまな選択肢を選びながら、意中の相手との親睦を深めていく。恋愛候補たちは皆それぞれに心の闇を抱えており、進め方しだいでは愛や友情を育むことも原作同様にフックに吊られる結末を迎えることも可能だという。

(画像はYouTube「Hooked on You | Announcement Trailer」より)

(画像はYouTube「Hooked on You | Announcement Trailer」より)

(画像はYouTube「Hooked on You | Announcement Trailer」より)

(画像はYouTube「Hooked on You | Announcement Trailer」より)

2022年2月に米国特許商標庁の公式データベースに商標登録されていたのが発覚し、まさかの恋愛ゲーム化と話題を集めた本作だが、このたび6周年を迎えた『Dead by Daylight』のアニバーサリー配信にて正式に発表された形だ。

開発を手がけるのは、ケンタッキーフライドチキンの創業者として知られるカーネル・サンダース氏との恋愛シミュレーションゲーム『I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator』を生んだPsyop。同スタジオのクリエイティブ・ディレクターであるAlexei Bochenek氏によれば、本作はスピンオフという位置づけなもののあくまで真剣に制作しており、原作へのリスペクトを捧げた本格的な作品になっているという。

またプレイヤーは特定の役を通じてではなく、「自身のありのままの気持ちで殺人鬼たちと向き合うことができる」と同氏は話している。なおタイトル名の 「Hooked On You」とは、直訳すれば「あなたに夢中」の意。恋愛要素だけでなく、殺人鬼が生存者を捕らえて吊るし上げる際に使う「フック」にもかけた粋なネーミングとなっている。日本語への対応予定については執筆時点では明かされていない。

『Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim』公式サイト(英語)はこちら