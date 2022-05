【海外ドラマ最新情報】『ハートストッパー』あの人が『ドクター・フー』に出演

国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『ハートストッパー』で人気を集めている人の『ドクター・フー』参加や、『ラ・ブレア』シーズン2の放送情報、そしてジェフ・ブリッジズ主演『The Old Man(原題)』予告映像が公開された。

- Variety (@Variety) May 16, 2022

‘Heartstopper’ Breakout Yasmin Finney Joins ‘Doctor Who’ as Rose https://t.co/uCfjBXsO64

Netflix『HEARTSTOPPER ハートストッパー』のエル役で絶賛人気を集めているヤスミン・フィニーが、『ドクター・フー』ローズ役に大抜擢された。60周年を迎える2023年に初登場する予定。

『ドクター・フー』のクリエイターであるラッセル・T・デイヴィースは、声明の中で「ヤスミンを本作に迎えることができ、本当にうれしく思っています」と語っている。

先日『セックス・エデュケーション』エリック役で知られるンクーティ・ガトワが14代目ドクターに就任することが明らかとなったばかり。ヤスミン演じるローズというキャラクターが、どう物語に関わってくるのかはまだ不明だ。

NBC Fall Schedule: ‘La Brea’ Takes Over ‘This Is Us’ Tuesday Slot, ‘Quantum Leap’ Gets ‘The Voice’ Lead-Out https://t.co/s3IR5OST9u

- Variety (@Variety) May 16, 2022